民進黨立委賴品妤的「妤電共生」最近成為熱門話題，其父民進黨前立委賴勁麟，名下擔任雲豹能源等19家公司董事長，19家還都設在內湖同一棟大樓內。賴品妤說她父親只是個領月薪的董事長；雲豹發言人卻說賴勁麟除每年薪酬225萬元之外，還有領董監酬勞200萬元。試問：要是蔡政府沒有反核並全力推動綠能政策，甚至政策挹注特定能源公司，這個綠營新貴能如此順風順水嗎？

政商勾結 充當產業門神

賴勁麟是野百合學運世代出身，當過國大代表、立委，屬於民進黨新潮流系，從事工運和環保運動的他，還曾任勞委會副主委。2016年民進黨重返執政，賴勁麟以黑馬之姿出任中華電信子公司神腦國際董事長，羡煞不少人。當年蔡英文在選前誓言將推動非核家園、改以再生能源替代核電，上任後旋即展現廢核決心，喊話2025達到「非核家園「的目標，太陽能、風電等再生能源一時風生水起，成為炙手可熱的產業。

其實早在20年前，政府為因應缺電危機，就曾以保證收購價格方式讓民間賣電給台電，但這些電廠後來因為面臨居民抗爭、地球暖化與高外部性成本等因素難以生存，進而衍生掏空台電、官商勾結等貪汙腐敗弊端。蔡政府推動再生能源，只是將傳統汽電、燃煤，換成風電和太陽能等綠能，結構性問題依舊存在。

以賴勁麟擔任董事長的雲豹能源為例，創辦人張建偉出身金融圈，他自述2016年在雲林發展時，一直打不進去，因為雲林對當地人較有認同感，賴勁麟是地方出身的民代，較能讓當地民眾引發共鳴，最後在賴加入下，與地方溝通的問題才迎刃而解。當時雲林是民進黨李進勇當縣長，找了賴勁麟出力解決，賴當立委時支持《獎勵再生能源發展條例》，更有民進黨執政的絕大優勢和新潮流這塊招牌與人脈。

這幾年新冠疫情衝擊各行各業，但隨著2025非核家園目標時間逼近，蔡政府綠能政策益發大鳴大放，從離岸到山上，從池塘到水庫，甚至連墓仔埔也去，這些能源公司跟著綠能政策解放更加開枝散葉，大發利市，賴勁麟的綠能版圖不斷擴張，業務更是包山包海，倘若不具「門神」實力，一般企業人士恐無人能望其項背。

尤其賴勁麟的女兒賴品妤是現任立委，4年前參選立委時，賴清德更擔任賴品妤競選總部主委，還向選民說「希望大家把她當作我女兒、當作我在參選。」賴家父女都靠學運發跡，現在一個在政界、一個在商界，「妤電共生」所創造出雄厚的政商實力，根本不用是家族企業，光當個門神就能「喊水會結凍」。

錯誤政策 掏空國營事業

行政院副院長鄭文燦說，綠能開發是國際必然趨勢，不要將綠能汙名化；但就怕缺乏合理規範，過度開發可能導致生態環境的破壞或土地濫用，乃至引發官商勾結、貪腐等弊端。目前各地傳出的弊案藍綠政客都有份，也僅是冰山一角，以過去民營電廠貪瀆現形為借鏡，都是在政府降低購電價格後，業者無法再獲取暴利，問題就會一一浮現。

綠能產業利益龐大，但技術問題簡單，涉及人的問題就複雜多了，各地綠能蟑螂橫行，能源業者檯面上除對政黨或特定派系合法捐贈巨額政治獻金，私下也必須找門神擺平紛擾，當然會增加業外成本。不過，羊毛出在羊身上，政策規定台電必須付出高價來收購綠電，就算綠電「賣一度、虧一度」，經濟部、台電高層仍老神在在，因為他們都知道，台電不會倒，虧損最後還是由全民埋單，擋人財路可是連官位都沒了。

「錯誤的政策比貪汙更可怕」，蔡政府急就章的能源轉型政策，替憑藉綠營關係的企業套取國營事業利益開了巧門，就像喊著扶植國內醫療生技產業，創造出高端新冠疫苗神話，成為貨真價實的藏富於「民」進黨。更可笑的是，民進黨基於核能安全疑慮高喊反核，卻不敢反日本核食、核廢水的神邏輯；推動綠能也只是民進黨包藏禍心的糖衣，這些才是真正讓綠能被汙名化的元凶。