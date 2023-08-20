在戰國時代，國與國之間爭戰頻繁，人民多生活在離亂或征役之中。其中有些知識份子，或為躲避戰亂，或為追求理想，但求避世而不求聞達。史載有一位名叫鬼谷子者，可能真有其人，也可能是當時一群類似於今智庫學者的智庫名號，說鬼谷子有兵家六韜三略之能，又擅於外交家縱橫捭闔之術，更兼具陰陽術士的神算。傳說鬼谷子的弟子有龐涓、孫臏、蘇秦、張儀諸位，而一名叫徐福的人，字君房，今江蘇省連雲港市人，是當時著名方士，是鬼谷子的關門弟子。其人博學多才，通曉醫學、天文、航海，在沿海一帶民眾中名望甚高。

據《史記》「秦始皇本紀」記載，秦始皇希望長生不老，就在這第一次巡海之時，徐福上書說海中有蓬萊、方丈、瀛洲3座仙山，有神仙居住。秦始皇或有了海市蜃樓的經驗，對徐福之說，信以為真，同意支助徐福入次尋仙山仙藥。中間的故事不是很清楚，縱有不少記載但敘述並不一致，徐福之有其人有其事定是真的，否則何以會冒出個徐福其人。徐福可能得到充足的人力、物力，就他習知的海域作過探險航行，但徐福並沒找到仙山或仙藥。

秦始皇呢，無論治國、征伐或出巡，虛耗的精神體力，必倍於常人。故他不過40歲出頭，就會想到長生不老求仙，或可說明這位始皇帝，雖仍青壯之年，或覺體力日衰，來日不多了。何況這些出巡，可不是現代之觀光旅行，其舟車勞頓不說，如前文所述常有「逢大風」、遇「水波惡」、甚至「風雨暴至，休於樹下」等記載。不僅此也，公元前218年第二次海巡，始皇帝車隊路經博浪沙（今河南原陽縣境），韓國貴族張良，就是後來助劉邦滅秦、滅楚的那位志士，攜力士持大鐵錘伏擊始皇帝，卻誤中副車，始皇帝雖大難不死，但難免在荊軻刺秦王之後，再次嚇出一身冷汗。

始皇帝看徐福沒有音訊，在公元前215年第三次東巡海上時，始皇帝44歲，另找燕人方土盧生入海探仙人，當然和徐福一樣不得音訊而歸。除了想長生不老，公元前214年，命將軍蒙恬發兵30萬，北擊匈奴，收復河套地區44個縣，並命將燕、趙等長城連成一片，並加長為萬里長城。始皇帝為加強對北方軍需民食的補給，乃以琅琊地區即今山東、江蘇沿海作為海轉運中心，把南方物資經海運後入古黃河河道運至北方，解決北方軍需民食的問題。對嶺南地區，則把接通珠江水系與長江水系的運河靈渠完工。

在秦始皇於公元前210年最後一次出巡前一年，即公元前211年，發生了3件事情，都給秦始皇造成不小心理上的陰影。

第一件是「熒惑守心」。古之「熒惑」，是指今之火星。由於火星熒熒似火，行蹤捉摸不定，因此古代稱它為「熒惑」，東西方星象家不約而同的將之看成戰爭、死亡的代表，是一顆不祥之星。「熒惑守心」就是土星、火星和天蠍座中最亮恆星「心宿二」，三者依次連成一條直線，古人將之看成火星侵入心宿，故對上天的代表人帝王，是直接警示。

接著「熒惑守心」之後，有一顆流星墜到東郡（今河南省濮陽縣西南），是以前魏國的地域。落到地上就成為隕石，有人在上面刻「始皇帝死而地分」7個字。官府派人挨戶追查，但沒人認罪，於是把居住在那隕石周圍的人全部抓來殺了，並銷毀了那塊隕石，但也使始皇帝心中忐忑不安。

第三件事為這一年秋天，使者路過華陰平舒道（陝西省東部渭河下游）時，有一人持玉璧突然冒出，對使者自稱是水神滈池君，聲稱「今年祖龍死」，隨即留下玉璧後不知所終。秦始皇雖然不相信水神現身的怪事，但一看這塊玉璧，卻真是8年前巡遊時的沈璧。沈璧，是古代盟誓或祭祀時把玉璧沉於河的儀式，沈璧竟然再現，並稱「今年祖龍死」事，始皇帝心中能舒坦嗎？

於是，秦始皇占卜，卦象顯示只有出遊才是吉祥徵兆；史載「始皇卜之，卦得游徙吉」。於是第二年即公元前210年，開始了他第五次海巡，這也是始皇帝最後一次出巡。從史載故事觀測，此次秦始皇的東巡，他的心理狀態及健康情況，都不理想，此由他出巡半年之後辭世於半途可知。始皇帝為何要冒險執意出巡，除了軍國大事，安撫國內臣民之外，更多的應該是想找到仙人仙藥繼續健康地活下去。

公元前211年10月，秦始皇在丞相李斯、中央政府內務正卿蒙毅、宮門守衛宦官兼璽印管理官趙高、次子胡亥等人的陪同下，作第五次東巡；太子扶蘇及大將蒙恬留守咸陽。首先從首都咸陽到湖北雲夢，祭祀上古虞舜，然後坐舟師旗艦順長江而下，過南京後，轉浙江錢唐，上會稽山祭拜大禹。後從蘇州入海，沿著海岸北上，至今山東臨沂（琅琊）。正好徐福在該處，當然要找徐福問一問仙山仙藥的事。徐福說他曾走東南方到蓬萊，與海神對話，海神索要禮物等事，但出海後碰到巨大的鮫魚阻礙，無法遠航，要求增派射手對付鮫魚。

始皇帝何等人物，對徐福之說，將信將疑。但奇妙的是當天晚上秦始皇做了一個夢，夢中秦始皇與海神大戰，而海神形狀像人。於是，秦始皇就招來隨行博士相問，博士解夢說：「水神不可見，以大魚蛟龍為候。今上禱祠備謹，而有此惡神，當除去，而善神可致」。於是，急於求仙取藥的秦始皇，相信了徐福大魚蛟龍擋路之說，隨即下令水師，準備捕殺軍械，在海上獵殺惡神的代表大魚蛟龍。

秦始皇再乘舟師旗艦出海，從臨沂北上到威海一帶，沒有見到大魚蛟龍。到了煙臺附近之後，果然遇見巨魚，舟師上勇士們絕不含糊，當著始皇帝之面，射殺巨魚一條；當然，這很可能是一條正升出海面噴水休息的座頭鯨啦。這海上的攔路惡神去除了，始皇帝乃命徐福率3千童男童女、穀種，並有百工隨行出海找三仙山去了。徐福的話，可能是對秦始皇編造的托辭，但也可能是這位方士的信仰。

後來的記載稱徐福來到「平原廣澤」，他感到當地氣候溫暖、風光明媚、人民友善，便「止王不來」，停下來自立為王，教當地人農耕、捕魚、捕鯨和濾紙的方法，和神州大陸拜拜了。有人說徐福就是日本的第一位天皇──神武天皇，待考，有點可能而已。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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