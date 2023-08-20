民進黨全面執政七年三個月，台灣的整體發展變得更好還是更壞？這是必須嚴肅檢討的重大問題，而總統與立法委員大選正在展開，所以檢討結果可讓我們決定，要不要讓民進黨繼續執政。

這段時間是民進黨第一次同時掌握行政權與立法權，可以暢行己意，民進黨也老實不客氣，把權力用盡用滿，甚至有所踰越，將權力伸展到本該自主的領域。由於凡百施政全然按照民進黨的意思進行，所以必須承擔施政績效的所有成敗責任，也因為權力幾乎完全不受制約，所以民進黨將其本性毫無保留地暴露出來，給予民眾認清其性格、路數與政策提供了活生生的案例。

民眾對民進黨執政績效的評價如何？要不要讓其繼續執政？「台灣民意基金會」三個月前發布民調報告指出，民調詢問「民進黨希望明年『總統當選，國會過半』繼續完全執政，請問您支不支持？」結果發現：16.3％非常支持，23.7％還算支持，21.5％不太支持，29.6％一點也不支持，其餘拒答或無意見。換句話說，20歲以上台灣人中，51％表態不支持民進黨繼續執政，遠超出4成的支持者比例。

更值得注意的是，最不支持其繼續執政的行業是自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員及無業/待業者，其中以軍公教人員73％最為凸顯。這幾類民眾多是社會中堅，承擔較大公務與家庭養育責任，且教育水平較高，他們多對民進執政持負面評價。至於4成支持其繼續執政的，多是勞工、農民、學生、家庭主婦和退休人員。從職業別差異可看出，民進黨全面執政績效不獲多數民眾肯定，希望換黨執政的民意居多數，尤其是社會中堅。

民進黨執政何以未獲民眾青睞？從近日備受各方熱議的民進黨前立委賴勁麟的「豐功偉績」即可了解，他旗下共20家綠能公司，公司所為之事就是賣綠電給台電，賣價遠高於台電賣出的價格，他憑什麼以外行人的資格主導綠能公司？一切都是關係，他可以當公司門神，可以協助打通賣電、土地、工程等要務。公司從他獲益多少？他本人獲利多少？其中涉及官商勾結的情事多少？這些都值得深究，目前有案可查的是，由賴勁麟擔任董事長的雲豹公司從2018年到2022年政治獻金的總額高達778萬元，在非房地產公司中位居第三，多半捐給投新潮流民代，所以被調侃「綠友友就是綠油油」。

這個個案反映的問題很多。首先是民進黨偏執執政，把反核當做神主牌，不能打折扣，而且極盡所能促其實現，為此而把已投資3、4千億的核四廢除，其餘核電廠除役，大搞不穩定的風電與太陽能發電，將高污染的燃煤發電推到極限，而且將無法長時期儲存的天然氣變成主要發電能源。因為這種失衡的能源政策，所以發電成本大增，台電一年虧損超過4千億，而且助長貪腐，豢養官商勾結的複合體。另則加重污染，平添能源輸入的風險，製造國安問題。

為了選票考慮，台電與中油鉅額虧損由政府貼補；編列特別預算高達11次，自由運用，濫肆開支；武器採購配合美國規劃，勞保虧損不求善解，新南向政策不計成本效益，讓國庫大大失血。其中所涉及的政策盲點、意識形態偏執以及對於重大問題的迴避，無一不是備受非議，但蔡政府全都置若罔聞，貫徹到底。其所造成的損害以及貽誤處理的時機，全都拋諸腦後，留給後來者傷腦筋，讓後代子孫去背負。這種不負責任而一切為黨利是求的執政作風無所不在。

七年多來，民進黨將政黨利益的追求與政黨意志的貫徹置於國家利益之上，所以在兩岸政策上毀棄交流的政治基礎，遂行反中、抗中且全面附和美國，導致兩岸陷入兵凶戰危邊緣，嚴重危害國家安全。為了排除一切障礙，以便貫徹黨意，所以刻意侵犯立法、司法、監察等憲政機關及行政院轄下中選會、通傳會（NCC）等獨立機關的自主功能，嚴重破壞體制與民主機能。同時，罔顧政務官該有的專業素養，用人唯親，以利指使，導致政策制訂與執行績效水平的全面低落。

如果民進黨繼續執政，斷無改善的動力，反而將使台灣問題更加惡化、安全更無保障、發展更加困難。民眾實應睜亮眼睛，知所抉擇，用選票導正政府的施政。