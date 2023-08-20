應美國總統拜登之邀，日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，飛到馬里蘭州的大衛營舉行三國高峰會議。峰會過後，發表聯合聲明，點名中國大陸近來在南海危險又咄咄逼人的行為，重申台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，主張和平解決兩岸問題。

翻開世界地圖，日本和南韓位在東北亞，與南海八竿子打不著關係，不知道憑什麼學著美國長臂管轄，點名中國在南海的行為，危險而咄咄逼人？南海諸國雖沒有和中國相濡以沫，但也沒有大多的爭端齟齬，甚至還有許多合作項目，怎會輪得到南海圈外的日韓說三道四？

台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素！這話，我們舉雙手雙腳贊同，那麼，朝鮮半島的和平穩定，烏克蘭、東歐、巴爾幹半島、中東地區、阿富汗、拉丁美洲甚至非洲尼日，哪個地區的和平穩定，不會影響國際社會的安全繁榮？美日韓三國怎麼不一體關注、關注？尹錫悅不設法和平解決南北韓問題，卻要兩岸和平解決問題？岸田文雄是不是也該先和中國和平解決釣魚台的爭端？再看拜登，坐視夏威夷茂伊島的人間悲劇，舞照跳、馬照跑，歡喜度假，毫無「人飢己飢、人溺己溺」慈悲與人道精神!對待自家國人尚且如此冷血，世界真有事，誰能寄望美國？

很多時候，國家首腦出訪、峰會行禮如儀，目的是在移轉國內的施政缺失和批評聲量，掩飾政客的無能。國際社會和平穩定，重在起而行，而非坐而言。與其天天夥著盟邦召開峰會，發表聲明，何不盤點盤點台海兵兇戰危的因素，解除衝突的引信？

冷眼看美日韓峰會，台海危機，解鈴人還需繫鈴人，繫鈴人是誰？大夥兒心裡有數。

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