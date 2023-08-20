總統大選進行到現在，非綠陣營要整合出一組候選人下架民進黨，可謂難之又難，無他，陣營中的幾位主將，誰也不願做誰的副手，在政黨及個人私心擺第一，任何一位主將又沒有實力單獨勝過民進黨總統候選人的狀態下，只能眼睜睜地看著三隻小豬被大野狼吞噬，國家繼續沉淪於戰爭與貪腐的洪流中，人民的幸福成為泡沫幻影。

在正常狀態下，在野陣營的整合，當然要由上而下，由陣營中的各方主導者共同協商出整合機制，完成整合後，所有非綠選民共同響應，在投票日眾志成城，完成政黨輪替大業。關於如何整合，好幾位意見領袖也已經提出過具體建議，就是在11月向中選會登記前，以公開公平的科學民調，決定非綠聯盟正副總統候選人組合。

然而，言者諄諄，聽者藐藐。雖然有6成選民希望下架民進黨大事能成，但非綠陣營的主事者，卻無視於民意殷殷期盼，仍然各自為政，沒有實際整合行動。

既然如此，由上而下整合困難，那麼，如果還要實現下架民進黨的選舉目標，剩下唯一可行方法，就只有由下而上，由非綠選民組成臨時壓力團體，逼使非綠主將非限期完成整合不可，否則，非綠選民就集體「罷投」所有非綠總統候選人，以示抗議這些候選人對民意的忽視！

這種做法的理論根據也很簡單：總統大選的最終結果，本來就由所有選民共同決定，而不由候選人來決定。每位候選人都希望自己勝選，但選民不投票支持，便會希望落空。因此，選民本來就握有影響選舉結果的權力，只是在一般狀況下，選民是各別行使權力，而沒有在投票前形成明確的權力集體行使方向。

當網際網路成為一種人際聯絡與動員工具後，頂多也只是成為各別候選人支持者的串聯平台，也就是所謂的候選人粉絲群組，而沒有出現過高達6成選民為實現一個共同的大戰略選舉目標，利用網路的動員與宣傳效果，形成一個超大的選民壓力團體，明確要求候選人往哪個方向展開競選行動，讓整場選舉，由候選人陣營主導，轉變為完全由選民來主導管控的一次民主政治活動。

這當然是一種非常態的活動方式。然而，在非常時期，就只好採取非常手段達成目標。而這場總統大選，就已經進入這種非常狀態中。高達6成的非綠選民希望下架民進黨，非綠候選人整合成一組候選人，是達標的手段。無奈，非綠陣營的候選人各有私心，不肯接受6成選民的付託，都想各自競選到底。如果放任這種局勢走下去，必然是非綠陣營備多力分，民進黨候選人勝選。那麼，在這種人人可以預見的局面下，非綠選民不管投票給哪一位非綠候選人，投了也等於白投，有何意義？

因此，非綠選民如果為自己和國家前途著想，便不能再放任非綠總統候選人對民意的「不聽使喚」！非綠選民到了該站起來的時候了，到了該展現集體意志與集體權力的時候了。非綠選民必須組成臨時壓力團體，在剩下不多的時間裡，透過人際與網路傳播強力發聲、強力運作，讓這幾位「不聽話」的非綠總統候選人乖乖聽非綠選民的集體意志辦事，在向中選會登記前，必須整合出一組候選人，好讓非綠選民能夠集中選票，讓民進黨下架，否則，就集體「罷投」；反正，不整合成功，投不投票，都是民進黨繼續執政，那投票幹嘛呢？

民主民主，本該以民為主。非綠總統候選人一意孤行，各自為政；非綠選民豈能讓這幾位候選人壞了大事？既然非綠總統候選人不能自動自發進行整合，那就只好由所有非綠選民來「接管」、來主導非綠陣營接下來的競選行動方向。面臨非常時刻，只好採取這種非常的做法了！（作者為自由撰稿者）

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