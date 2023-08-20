我國防部於8月19日1250時表示，自9時起陸續偵獲中共空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線；另共艦8艘配合執行聯合戰備警巡。迄20日早上，更新至共機總數有45架次、27架次逾中線等，共艦增至9艘。對上述情況，引發國內外高度關注。

副總統賴清德於8月18日早上由巴拉圭經美國舊金山過境後，返回國門。19日共軍東部戰區早上約9點半許發布「台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。大陸中央台辦指稱，「賴清德過境美國期間（8月15日播放於國際）接受彭博社專訪（7月27日），公然散布台獨言論、以及在巴拉圭期間與美國高官公開見面」。引發大陸外交部、國台辦、國防部共聲譴責。

首先，有媒體稱此次共軍軍演，代表北京對於明年初我總統大選的關注、與逐步以軍演進行介入與干預，其實不然；大陸對我，戰略已改變。2018年11月24日台澎金馬進行「九合一」選舉，但共軍擾台動態報導截至2018年6月。後續在我選舉後，2018年12月上旬，才逐漸有共軍機艦由東海往西太平洋演訓。因此，當時在我選舉前4個月，共軍刻意到我選後才再回到台灣周邊的活動。

2020年大選前夕，以2019年下半年至2020年1月10日為限，搜尋網路與媒體報導，並未獲重大媒體訊息有關共軍機艦在台灣周邊海空域活動。憶我國防部公布2022年11月25日「九合一」選舉日當天，計有共軍彩虹4無人機1架次，在接近福建與廣東交界處之台灣西南空域。轟-6機4架次，在接近東沙島東北之台灣西南國際空域。共艦4艘次，持續在台海周邊活動。明顯推斷大陸在為維護領土主權完整的大戰略下，民進黨拒絕「九二共識」、「一個中國」、民進黨從早期台獨言行，到無法實現台獨夢想、想一個「中華民國台灣」新詞，到現在直接稱中華民國早已獨立、兩岸彼此無治權等，真實反映中國大陸軍事作為已經在國家戰略下，不會在乎中華民國下一任領導人由誰來做，皆在守護領土主權與統一；差別在「和平統一」與「武力統一」。

其次，共軍於8月19日午後又稱東部戰區聯指中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。從去年8月與今年4月共軍圍台軍演，共機總數最少66架、最多達91架；在跨越台海中線與台灣西南、東南最多達54架；共艦最多達14艘等情況，此次推斷屬於趨近中強度，火箭軍部隊僅進行陣地轉場。

從去年裴洛西訪台後，8月3日當晚公布隔天軍演、8月4日至7日、發布六個禁航區、進行「在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊」。今年蔡英文總統4月6日由中南美國事訪問、過境美國會晤眾議院議長麥卡錫返台後，隔天演習進行時，早上共軍公布軍演、4月7日至10日在台灣周邊海空域進行「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」，雖無發布禁航區，但從近兩年東部戰區作戰艦動態，發現台灣北部、東北、東南、西南之海空聯訓禁航區仍存在。

依據日方與媒體所提供彙整，發現去年8月2日裴洛西訪台前夕至今在台灣周邊海域活動，總計有東部戰區對台海軍主力第6驅逐艦支隊052D型驅逐艦154至156；052C型150至153；054A型護衛艦515、577、578、599。第3驅逐艦支隊對台支援兵力，052D型驅逐艦131至133。956E型136。956EM型138、139。054A型護衛艦530、531。駐福建三都澳第15護衛艦支隊054型525、526。056A型615、642、643。駐廈門第16護衛艦支隊054A型護衛艦522。056A型644、645。

據信三都澳與廈門兩處軍港、演習進駐、作戰艦，將形成對台灣北、南部包圍態勢，並與當面共軍022型快艇大隊，依據去年六個禁航區進行戰鬥部署。共機分別呈現以往當面三、四線增至五線之蘇愷-30、殲10、殲11等戰機跨越台灣海峽中線進行聯合火力突擊、並延續至台灣西南，以空警500預警機擔任空中目標引導與指揮。

另外媒體稱共軍運9、直9機將搭載空降兵，在共軍火箭軍部隊精確摧毀我機場後，此次將模擬對台第二階段機降奪取我機場。然，前者運9為機型載具的通信對抗機，非人員運輸機；另直9是艦載反潛直升機，任務為反潛，對此我國人無須擔心。

最後，媒體稱共軍公布戰備警巡等活動時，有中國海警船在台海中線活動，是否將配合共軍聯演。對此，今年的東海海域伏季休漁從5月1日中午開始，至9月16日中午結束。日前，有報導稱違規拖網作業的中國大陸漁船遭海警局台州與萬山艦逮捕。由於海警船以海上維權與執法及緝私等任務為主，加上以共軍在大陸沿海部署作戰艦艇均明顯比我方多、且噸位大、火力強，當面有022型導彈快艇大隊、以及056A型輕型導彈護衛艦等，可直接對我外島與台灣海峽中線進行封鎖。

現階段，共軍軍演仍依據演練的節奏，無須納入中國海警與海巡船參演，以現有軍事力量，共軍足以擔當威懾任務。有關共軍演訓將持續關注中！

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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