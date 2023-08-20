副總統賴清德結束出訪巴拉圭及過境美國行程，民進黨啟動大內宣機器大肆吹捧，但在過境紐約時，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格沒有接機及出席僑宴；與美國官員、國會議員、智庫「零互動」，接待規格明顯有違慣例。為了追求大位，他謹小慎微，唯美是從有失國家領導人格局與高度，也凸顯「台獨金孫」印記欲蓋彌彰，對台灣安全及利益確實是個很大隱憂。

美國再畫一中紅線

賴清德這次出訪參加巴拉圭總統貝尼亞就職大典，各界更關注的是他以民進黨總統參選人身分接受美國面試。由於賴清德台獨背景與不當發言，挑戰美中關係最敏感神經，造成「疑賴論」擴大發酵，迫使美方不但要求賴清德謹言慎行，更降低接待規格，壓縮活動空間。

即使回到國內的舒適區，賴清德在機場發表談話時只談台巴關係，感謝各地僑胞，刻意跳過美國的重要篇章，顯然是乏善可陳。而羅森伯格在舊金山灣區的台灣人社團餐會中，仍照本宣科指出，「讓台美關係在基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的『一中政策』下，持續深化發展」，就是要警示台灣，同時安撫中國大陸，美國的一中政策不變，不允許台灣挑戰一中紅線。

羅森伯格是賴清德過境美國會面的最重要人士，毫無疑問扮演了「主考官」的角色，她在重要場合的出席或缺席都有其意義，也會被用顯微鏡檢視。羅森伯格因參加妹妺在匹茲堡的婚禮，沒有到紐約迎接賴清德是可被接受的事實，但不能忽視或淡化她未依慣例接機與缺席僑宴所傳達的重大訊息。婚禮都是早就開始籌備，微調行程就可避免這個尷尬場面；另外，從匹茲堡到紐約的飛行時間不過一個小時，可以確定，羅森伯格未在紐約出現是拜登政府的決定。

賴清德過境美國到底有沒有被降格，最清楚者莫過於他本人。他曾於2022年以特使身分出訪宏都拉斯時過境洛杉磯，當時的AIT主席莫健親自登機迎接。在洛杉磯期間，他以視訊方式與美國政要對話，會談對象共有17位美國國會議員，而這次在紐約還有空閒時間前往大都會棒球場看球，兩相對照，不言可喻。

羅森伯格等到賴清德回程才依慣例到機場迎接，這是美國典型兩手策略，一方面在兩岸間取得平衡，一收一放，操作手法圓熟，賴清德只能配合行事，毫無主導權與發言權。賴清德團隊可能預知這次外交出擊缺乏亮點，早在7月27日就安排《彭博商業周刊》專訪，並在出訪時播出，希望藉此創造聲量，消除台獨爭議，交出能令美方放心的答案，但由於無法精確掌握美方的立場以及美中戰略競爭關係的脈絡，除了「外交內宣化」外，並未達到預期效果。

閃避台獨權宜之計

彭博封面故事標題「他盼領導台灣，但他能否維護和平？」很大的一個問號，暴露出賴清德的根本問題，為何美方只有疑賴論，沒有疑侯論、疑柯論。當國際主流媒體如彭博問到「是否會考慮正式改變中華民國的國名？」也代表了國際社會懷疑中華民國副總統居然對國名都無法認同。

雖然賴清德極力以政治話術撇清自稱是務實台獨工作者，他在專訪中表示，「所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國」，這種老調重彈的論述無法見容國際社會，也不符美國的一中政策，因為美國從未承認台灣為主權國家。其實賴清德只要說中華民國是一個主權獨立國家，一切豁然開朗，但他就是難以啟口，說明了台獨就是賴清德的DNA。

在與隨團媒體茶敘時，賴清德表示，不管是疑賴論或疑美論，都是大陸的宣傳，想分化台美關係和影響2024年大選，這又反映出賴清德不肯誠實、負責任面對問題的本質，「台獨金孫」、「務實的台獨工作者」、「台灣總統走入白宮」都是出自賴清德口中，出了問題就甩鍋阿共，這是民進黨一貫手法。

賴清德過境美國效應是短暫的，但台獨造成台灣安全兵凶戰危常態化，卻構成永久性威脅。台灣問題是美中關係的主要歧見所在，大陸當前最迫切處理的不是統一台灣，而是台獨問題。獨派人士認為，賴清德當選後台獨才有空間，原來賴清德近日極力撇清與台獨牽連只是務實、權宜措施，若他勝選，只會助長台獨，美方的疑慮也不會消除。