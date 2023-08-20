還路於民大遊行登場，賴清德、侯友宜、柯文哲3位總統參選人到齊，3人都當過直轄市長，賴清德還是現任副總統、執政黨主席，相信對這樣的議題並不陌生。既然蔡政府已頒定一堆道安計畫、交通安全新綱領，經費也從5.8億大撒幣到了400億，民進黨跟著一群平凡公民走上街頭，別只是想為了減輕選票壓力。

行人零死亡推動聯盟由平凡公民組成，他們提出五大訴求包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、台灣零死亡願景，就是希望降低行人死亡率，在2040年達到行人零死亡的目標。

其實早在去年底《CNN》稱台灣是「行人地獄」之前，蘇貞昌內閣同年年初就已推出21項道安改善計畫，高喊將結合9個部會力量全力投入，「一定要讓車禍死傷件數壓低」。但狠話說盡也沒用，2022年台灣行人死亡數高達394人，這些五花八門的道安改善計畫都徒具形式。

為了洗刷國際惡名，陳建仁內閣再提出行人優先交通安全行動綱領和19項方案，卻連路口執法標準都鬧出爭議；這次面對公民要走上街頭，時間點又卡在大選前夕，行政院立刻頒布交通安全政策綱領和「交通基本法」滅火，但中央過去不作為，選前猛開支票，選後淪為口號打假球，恐怕只是另個前瞻計畫「錢沾」翻版。

現在路口已經可看到駕駛等讓行人通過，警政署交通大執法確實收了短期之效，但長遠也要顧及其他用路人，畢竟道路平權比還路於民更重要，中央到地方必須破除門戶之見合作改善交通工程，不是選前上街頭擺擺樣子就行。