美國和伊朗的緊張關係最近有了緩和跡象。在經過好幾輪的談判之後，伊朗同意將4名伊朗裔美國間諜由監獄轉為軟禁，最後將與另一名已在軟禁的間諜一起釋放回美。美國則以釋放5名伊朗囚犯，並解凍目前被扣在南韓的60億美元伊朗油款作為回報。拜登政府上台後就一直希望改善的美伊關係，現在終於有一些成果。

美國和伊朗正在談判「降低緊張措施」。這些措施包括伊朗承諾將濃縮鈾濃度限制在60%以下、加強與國際原子能總署合作、不再攻擊美國人，以及不要賣武裝無人機給俄國。若能做到，美國則承諾除人權問題外，不對伊朗採取新制裁，同時不再嚴格監控伊朗不准在國際上出售石油。

這個談判很有學問。首先，美伊雙方在卡達與安曼的談判，是透過中間人的間接談判，所以理論上雙方還沒有正式談判。其次，美國說交換囚犯只是談判降低緊張措施的先決條件，不是議題交換，所以美國可以宣稱並沒有讓步。第三，伊朗沒有承諾不賣無人機給俄國，但是要求俄國不要將無人機布署在烏克蘭。這是變通的回應戰術。第四，美國同意對伊朗賣油是睜一隻眼閉一隻眼。這種承諾是無法寫進協議的，相不相信就看伊朗自己了。

伊朗為什麼會同意交換囚犯？一種說法是伊朗希望對美國示好，能讓美國說服英法德三個伊核協議締約國，不要在10月伊核協議到期後，對伊朗施加新的制裁。因為西方過去對伊朗的制裁，的確讓伊朗感受到經濟壓力。

另一種說法則比較戰略性。一些觀察家指出，伊朗發現過去揮舞大棒的戰略，只會讓伊朗的敵人阿拉伯人與猶太人走得更近。所以現在要改用胡蘿蔔的笑臉攻勢，分化敵人。何況現在美國準備自中東抽身、以色列出現極右派聯合政府，剝奪巴勒斯坦人許多權利，讓阿拉伯國家不便與以色列走得太近，剛好為伊朗提供了調整中東政策的機會。所以我們看到伊朗與沙烏地復交、與阿聯酋復交並討論空運與基建的合作、與巴林開始接觸（過去伊朗曾煽動巴林內部的什葉派多數發動革命）、和埃及關係正常化，並提議成立一個沒有美國與以色列參與的區域論壇。

無論是戰略性的目的，還是戰術性的權宜，伊朗是對昔日的國家擺出了笑臉。那美國的降低緊張措施為的又是什麼？美國官員說這不是為了另一個伊核協議，但可以將伊朗的核子能力凍結在現在的水平。

耐人尋味的是，伊朗關心沙烏地和以色列最終會不會建交。可是最近沙烏地卻任命了駐巴勒斯坦大使，這讓沙以關係一下變得複雜起來。以色列曾揚言不會讓任何國家在耶路撒冷設立駐巴勒斯坦大使館，但沙烏地派的是無任所大使，這在不在禁止之列？沙國任命巴勒斯坦大使，是表示對巴勒斯坦的重視，還是要在與以色列建交前，先安撫巴勒斯坦？伊朗對此會怎麼解讀？美國對沙以關係的發展，又會介入多深？是提供情報，避免任何一方誤判？還是提供軍事保證，避免任何一方冒進？這些都可以繼續觀察。

（作者為東吳大學政治系教授）