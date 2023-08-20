日前民進黨統參選人副總統賴清德接受了外媒專訪。由於過去賴清德高舉台獨旗幟鮮明，美國官方曾透露對他可能引發兩岸動盪的不安，外媒特別追問賴關於台獨的立場。當記者問他，對於正式獨立是否有藍圖？賴清德表示沒有台獨路徑圖，他也不會宣布台獨。這是繼他否認台獨金孫之後，再一次試圖減少台獨標籤對他選舉的負面影響。

如果賴清德覺得今是昨非，對台獨有新的看法，大可廢止民進黨的台獨黨綱。為了選舉，賴清德看似不惜脫去台獨金孫的外衣，事實上他從未放棄台獨的目標也未曾否認台獨的正當性，反而是在這次專訪中進一步重申他的台獨觀。賴清德在專訪中提出一套看似邏輯自洽的三段論證。首先，論證的大前提為「台灣不是中華人民共和國的一部分」，小前提則是「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，得出結論是:因為「（台灣）現在的名字、憲法上的名字就是中華民國」「台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，沒有宣佈獨立的必要。台獨從此畢其功於一役，也就沒有記者一再追問所謂「正式獨立」的問題。在他的論證中台獨已經是完成式，自然沒有所謂的路徑圖。

在賴清德看來，台獨透過思維上的邏輯論證就已經大功告成，無須大費周章如民進黨的《台獨黨綱》所揭示的要「台灣全體住民以公民投票方式選擇決定：建立主權獨立自主的台灣共和國 」。無須公投，不必制憲。這種台獨不叫務實，而是一種存在即合理的歷史虛無主義，以及理想盡失的極端現實主義。沒有了路徑，也就來到歷史的終結。賴清德宣告了台獨的完成，也正宣告了台獨運動的死亡。

在歷史上，中華民國接收了台灣；在賴清德的三段論證中，台灣接收了中華民國。既然一個中國可以各自表述，當然一個中華民國也可以各自表述。各自表述的中華民國也逐漸被部分藍營媒體人或綠營所接受，從賴清德過境美國，僑胞接機手持中華民國國旗和民進黨黨旗，固然突兀，顯示就算不是出於內心，但也至少願意權宜性的接受中華民國。

這種精神勝利法的三段論證當然有重大瑕疵，「台灣不是中華人民共和國的一部分」以及「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」十分符合事實感受與民眾的認知，但問題是台灣與中華民國的關係為何？如何產生？台灣是不是中華民國的「一部分」？現行中華民國憲法中對於中華人民共和國轄下領土及其人民的規範又豈是「互不隸屬」可以一語帶過。更不用說兩岸關係以及國際局勢的複雜詭譎，這樣的自我證道禁得起現實的考驗嗎？

這種借殼上市罔顧歷史事實與憲政秩序的自我證成，固然是自欺欺人的阿Q精神，但十分有效。不但獨派埋單，願意繼續支持賴清德，在兩岸與藍綠政治鬥爭上還有不少好處。民進黨否定內戰結構卻接受了中華民國，中共堅持內戰卻否定中華民國，當中共打壓中華民國時就正中民進黨下懷，不但容易引起台灣人民同仇敵愾，也擠壓了藍營的論述空間。如果中共或是國民黨都不能或不願把中華民國說清楚，就只能和賴清德在他所製造的迷霧中打轉了。

（作者為大學退休教師）