8月22-24日，金磚國家領導人將在南非約翰內斯堡舉行第十五次會晤，這是新冠疫情發生以來金磚國家舉行的首場線下峰會。此次峰會主題是「金磚國家與非洲：促進相互加速增長、可持續發展和包容性多邊主義的夥伴關係」。峰會議題之一是擴員及加強自身機制建設。

金磚國家的名稱源於巴西、俄羅斯、印度、中國四國英文名稱首字母組成的縮寫詞，該詞同英文單詞「磚」（brick）相近，故中文譯作金磚國家。南非於2011年正式加入後，金磚國家再未擴員。南非金磚國家事務協調人阿尼爾‧蘇克拉爾表示，目前已有22個國家正式提出了加入申請，超過40個國家表達了加入意願。主辦方稱，本次峰會，除金磚國家領導人外，還邀請了67位非洲國家和「全球南方」國家領導人，以及聯合國秘書長等20位國際及地區組織領導人。

自金磚國家領導人舉行第十四次會晤以來，各方就擴員問題進行了積極的協商，預計峰會將在《金磚國家建章立制文件》的基礎上出台有關擴員的新文件，進一步明確擴員進程的指導原則、標準和程序。除了「金磚+」合作，峰會還將開展金磚外聯活動，加強與非洲國家的對話，這將有助於促進發展中國家的團結，有助於發展中國家攜手應對氣候變化等全球性問題，助推世界大變局加速演進。

近日，美國有線電視新聞網（CNN）和英國路透社等西方媒體驚呼，金磚國家或將挑戰西方在國際事務中的主導地位。西方顯示出對金磚國家國際影響力不斷上升的焦慮。

筆者認為，金磚國家合作機制之所以備受青睞，與其國家身份、發展潛力和主張有關。金磚國家均為新興經濟體和發展中國家，國土面積和人口分別占世界的26.46%和41.93%。2022年金磚國家經濟總量約占世界的25.8%，在世界銀行的投票權為14.06%，在國際貨幣基金組織的份額總量為14.15%。

當下，國際格局和國際秩序加速深刻調整，局部衝突和動盪頻發。新興市場和發展中經濟體以市場匯率換算的GDP總規模逐漸接近發達經濟體，但在全球治理體系中的代表性和發言權仍然有限，亟需加強相互合作以及與發達國家的合作，以有效應對日益嚴峻的全球性挑戰。

正因為如此，金磚國家倡導互尊互諒、平等相待、團結互助、開放包容、協商一致的精神，主張結伴不結盟，合作不對抗，提出了進一步發揮新興市場和發展中國家的作用、加強和改革全球治理以及通過對話與合作促進世界公平公正等一系列符合廣大新興市場和發展中國家利益的主張，自然獲得這些國家的積極響應和參與。

換言之，金磚國家並未設立削弱或取代發達國家在國際事務中主導地位的目標，也無意與其他集團競爭，而是希望通過合作，解決自身和全球性問題。事實上，金磚國家中無一希望與西方展開對抗。即便是處於戰火中的俄羅斯，也希望盡早與西方國家緩和關係。

加強金融和經濟領域合作是此次峰會的另一個重要議題。蘇克拉爾稱，峰會將重點討論建立共同支付系統等問題，可能成立一個技術委員會，開始考慮潛在的共同貨幣。他強調：「金磚國家沒有呼籲去美元化。美元將繼續是全球主要貨幣。」共同貨幣問題之所以提上日程，與美國金融霸權對於各國經濟，以及全球金融安全持續造成的負面影響有關。

事實上，自烏克蘭危機以來，美國政府推出不負責任的貨幣政策、財政政策，並濫用金融制裁，損害了美元信用，加劇了持有美元資產的風險，衝擊了全球金融系統穩定。這促使金磚國家加強應急儲備安排機制，發展本幣貿易，研究數字貨幣，並推進國際貨幣基金組織份額改革、世界貿易組織規則改革和聯合國機構改革，標誌著美元的霸權地位出現鬆動，國際貨幣體系的多元化進程已經開啟，全球金融監管體系將發生變革。

最後，地緣政治、安全形勢以及俄烏衝突是本次峰會繞不開的議題。俄方表示，普京總統將以視頻方式會晤，俄外長拉夫羅夫將赴現場與會。可以肯定，俄方非常重視金磚國家的合作機制，認為這是應對西方遏制和提升本國國際影響力的重要平台。中國、印度、巴西和南非領導人將出席峰會，四國都主張通過政治方式解決衝突，將與俄方加強交流，並就如何應對俄烏衝突的外溢效應展開磋商，這將有助於俄烏衝突盡早結束。（作者為中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員）

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