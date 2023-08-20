蔡政府再三強調中共武力犯台是國安最大危機，但在最敏感和脆弱的能源結構上，卻讓它暴露在最容易被軍事封鎖的險境中，這豈不是擺明為了反核卻置國家危險於不顧！

台灣能源的七天險境是怎麼算的？根據能源局公布發電結構，及燃氣從海上運到台中、高雄的航程估算，去年燃氣占台灣發電比是38.81％，2025年達到近50%；但它的庫存量約僅10天。問題來了，如果中共在台沿海軍事封鎖7天，基載電力會立刻降到失穩狀態。全台燃煤及燃氣的火力發電目前占80％；2025年廢核後將升到85%，屆時能源受天候及戰爭的威脅又會更高。

美國前眾議院議長斐洛西去年8月訪台，中共進行對台軍事演習，那時大陸就充分展現能封鎖台灣沿海港口的武力，只是那時沒有阻檔燃氣船入台；如果燃煤船也被阻撓，台灣的斷電危機在那時就會出現。

怎麼會這樣？台灣基載電力嚴重不足是主因，基載電力指各形式的發電廠中，能24小時持續滿足電網系統最低基本電功率需求的發電量。未來，廢核只會造成台電基載更傾向燃煤和燃氣，加上歐盟碳稅將在2026年全面上路，預估到2030年台灣會被課新台幣5000至8000億的碳稅，屆時台灣的電力供應和價格將面臨更大壓力。5月以來，店家已感受尖峰電價調漲20%之痛，但其實它離真正電價成本每度4.2元還有25%未調。

就經驗法則，基載電力比重是發電系統最大負載的35至40%左右。反觀蔡政府提倡的再生能源可發揮緊急救援嗎？抱歉，至今看不到天光。去年再生能源只占台灣發電量8.27％，問題在於風電、光電進度落後，且現今科技仍無法大量儲電，它只能供作尖載發電。

台灣能源幾乎完全依賴進口，燃氣每天都要仰賴LNG船運送，燃煤供輸系統也相當脆弱。只要台灣附近海域進入武力威脅狀態，例如被宣布為準封鎖狀態或戰爭地區，保險費都將大幅提高，航運公司甚至停止運輸服務，台灣當然立即面臨無氣、無煤的能源困境。

萬一兩岸發生戰爭，大家都期待美國能派兵馳援。美國兵推都假設台灣軍力能抵抗3個月，至少前期要能阻檔進攻2周。但若依蔡政府的能源政策，2025年廢核後中共只要進行軍事封鎖燃氣入台，不出1周全台就會因電力基載不足而引發民生動盪。

民進黨的能源政策嚴重影響社會安定及國家安全，蔡政府的能源轉型政策又深藏綠營派系套取國營事業利益的巧門，國家能源政策不能再如此受到政治勢力的恣意凌遲了！

（作者黃丙喜為國家公益發展協進會理事長、辜存柱為美國應急管理協會台灣代表）