在暴雨中登場的「還路於民」遊行，隊伍不少人全身溼透，臉上的雨水似乎反映著國人對「行人地獄」存在無語問蒼天的無力。雖然，行政院在遊行前通過「行人交通安全政策綱領」，並提出「道路交通安全基本法草案」，但仔細爬梳，卻清楚看見蔡政府所提零死亡願景的「決心」，與怎樣達到零死亡願景的「做法」其實存在著極大落差。

表面看，行政院「行動綱領」有短、中、長期改善道安的措施，「基本法」可預見立法院也會在下會期通過。但行政院是用「對」的方式做「對」的事嗎？尤其基本法草案是掛一漏萬，竟然未依立法體例設主管機關，所以以後就算有重大事故，就是大家負責、大家沒事。

更何況「基本法」是一切道路安全法規的母法，基本法所指的道路不應僅是交通部所轄的「公路」系統，也應該包括內政部所轄「市區道路。否則，未來市區道路發生重大道安事故，地方政府可以不吭聲。問題如果是因內政部相關的修建、維護規定或道路設計規範不週，或地方政府未盡修建、維護監督之責，大家難道也都一樣可以跟著沒事？

另外，與行人安全及駕駛人相關的路邊停車，也未在草案中被凸顯，只用1句「完備交通設施、道路設計規範」就帶過，難怪前交通部長賀陳旦批評基本法是「既有法規兜一起，只是版本變厚」而已，這讓筆者也不禁慨嘆行政院真是「務虛不務實」啊！

事實上，聯合國世衛組織早在2022年就通過一項政治宣言，承諾2030年將道路交通死亡和傷害人數減少50％，但迄今為止，交通部對外說明均是未來每3年交通事故死亡人數以降低5％為目標，不僅離世衛組織的目標遠得很，更不用提行政院所揭櫫「零死亡願景」終極目標能落在猴年馬月。很顯然，蔡政府是空有決心，卻欠缺信心與執行魄力。

從昨天遊行的五大訴求健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、Vision Zero台灣零死亡願景來看，這些問題幾乎全是積年沉痾，也眾所皆知，尤其行人時相過短、斑馬線難退縮、路寬12米以下該不該設人行道、道路設計未與時俱進等，蔡政府多年來毫無所感，讓台灣被評為「行人地獄」也是剛好而已。

遊行前，蔡英文總統發文說「下了車，我們都是走路的人」，許諾要向「人本交通」前進。然而，蔡政府執政伊始，就以前瞻之名大舉推動各類交通建設，讓各縣市費盡心思爭取經費；但回過頭來看，當初砸下成千上億的預算後，圍繞在升斗小民生活中的交通安全問題改善了嗎？當人民在路口流下了這麼多血淚，這個政府提出的回應方案卻又如此掛一漏萬，人本交通難道不會又淪為口號？

昨天是台灣道安史最具意義的紀念日，期盼你我莫忘這天，長期關注監督台灣道安，政府做不好就換人執政吧！

（作者為前交通部長）