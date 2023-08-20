副總統暨民進黨總統參選人賴清德，以總統蔡英文特使身分參加巴拉圭總統貝尼亞就職典禮歸來，有綠媒高度肯定他的「安全牌」打法，並指所謂「安全牌」抉擇，是台美兩國共商的產物，目的在共同控管中國風險，既是高度的默契，也是兌現承諾的自制。這「安全牌」的說法，更加凸顯此次綠媒擦脂抹粉、自我感覺良好、出口轉內銷，增添未來台灣外交的悲哀。

首先，賴清德「安全牌」之說，是綠媒定性分析，意即台美高度默契下，沒有刺激中國大陸的政治敏感神經，但總統府召開賴清德返國記者會上並沒有提及此類相關說法，也不符合蔡政府執政7年多以來為台灣拚外交的努力。賴清德「安全牌」如果是一張好牌，那麼蔡總統4月出訪貝里斯及瓜地馬拉，過境美國加州時貿然會見眾議院議長麥卡錫就實屬不智，不該刺激大陸軍演，造成台海不安全，也打臉外交部長吳釗燮一貫刺激中國大陸的「小戰狼」作風。

其次，賴清德「安全牌」之說，的確讓國人見識到賴清德有別於過去「獨來獨往」的一面，只談台灣科技、經濟好棒棒，政治想法則完全交給行前美媒《彭博》專訪來披露，展現「安全牌」所謂的「自制」；不過多數輿論行前即指出，總統府副秘書長黃重諺此行擔任「監軍」，以及實際上美國拜登政府給予最低接待規格的行程安排，或許也提供另一個全新的解讀，那就是蔡政府不放心，以及賴清德人在屋簷下不得不低頭，而非綠媒吹捧的自我感覺良好。

最後，賴清德平白浪費一個為台灣拚外交的好機會，總必須轉換成選舉能量再衝刺，賴清德「安全牌」還是可以「出口轉內銷」把綠粉們迷得暈暈然、陶陶然；相對於賴清德每次出訪都伴隨著喊「XX年外交大突破」、「台X史上最高層級官員」……的口號，尤其這次綠粉們可能有點不習慣聽到「安全牌」這樣的憋屈，更是在賴清德否認自己是「台獨金孫」之後，台灣未來外交戰場將何去何從，則更顯得悲哀。

賴清德穿上美國給的小鞋，難道從今往後不再刺激中共？「安全牌」只打一次？那不就成了「台獨龜孫」了？！

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