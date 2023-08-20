《山道猴子的一生》最近爆紅起來，據說短短幾天，就有500萬以上的點擊數，被人譽為「年度神作動畫」。但是，如果以動畫的標準來衡量，畫風簡單粗糙、配音更是連咬字都咬不清楚，宛如用AI唸出來的一樣，實在稱不上是有水準的動畫。但是，卻能獲得如此多閱聽大眾的關注，倒是非常值得深思的。

《山道猴子的一生》，主要在講述一個喜愛飆車年輕人，薪資一般，卻不惜分期貸款購買新型重機車，以誇炫於朋友圈，也因此結識了初任的女友。為了討女友歡心，他又向銀行信貸，供女友買車、修車之用，過多的開支，使得他不得多加班掙錢，以償還債務。但是，他不但經歷到女友的背叛，也因其報復性貼文的反響，使其在車友圈中備受訾議，不得不黯然淡出。後來雖然在超商結識同樣愛車的同事，卻因前任女友背叛的陰影，使其誤解了第二任女友的真心，疑忌猜嫌，終於還是不得不分手了。此時，重機出了問題，他才恍然得知當初是步入了車商的陷阱，必須花費更多的金錢去修理，而不得不向朋友借貸。但他愛車炫酷之心不減，最終在一次超車時喪失了生命。

飆車的風馳電掣，既有速度感，更有刺激感，尤其是若干的特技表演，更容易獲得群眾的激賞。時下的年輕人，儘管自己未必有錢、有閒、有技術進入車友圈，卻也可以從他們張貼出來具有速度與激情的照片，引發共鳴的想像，是以也頗受不少年輕人的歡迎。

這隻山道上的猴子，既不是富二代，也沒有高學歷，更缺乏判斷事理的能力，不過就是一個約處於中下階層的普通人，在社會上是相當多的。在這群人的生命中，他們不會有風風光光的日子，也沒有足以秀現自己的舞台，唯一能讓他們秀現自己、贏得羨慕與掌聲的，就是一些網路平台上按讚的次數及粉絲的追蹤量。

這當然是「虛榮心」在作祟了。但是，當現實中無法讓他有成就感之時，虛幻的網路、半真半假的讚聲，卻往往也是他們唯一的管道。其實，網路的生態是和現實一樣殘酷的，而且比現實更率意、更任性，一有風吹草動，不但圈粉數會有劇烈變化，就是評論也相當兩極，至於風是從何處吹來、草是如何翻動的，根本鮮少人會去在意，說「朝秦暮楚」，其實是一點都不為過的。

山道的猴子「務虛」，卻非但不了解這個「虛」中「假」的成分，拼命想藉現實世界中的努力去滿足這個「虛」，而冀望這個「虛」能落實到現實世界，更忽略了現實世界的「真實」存在。

他不曉得，圈粉、追蹤的數量雖多，卻不代表這就是足以落實到現實的力量，所以他想藉賣貼紙以彌補現實困窘的願望也落空了。並不是每個人都有充分的條件成為收入豐盈的網紅的。事實上，他企圖從網路的「虛榮」想獲得的滿足，例如想藉分期付款購買遠超過能力所及範圍的重機，作為誇炫，以及跟第一任女友所期盼的、人人稱羨的「車檔情侶」，都因受到「背叛」與「欺詐」而落空了，更連帶著也增加了現實的沉重負擔。

「背叛」使他對人性的善良面開始懷疑，因此對同事女友百般猜忌，終於導致了分手；「詐欺」使得他必須廣拓財源，方足以因應。但是，顯然地，他仍然沉浸在「虛榮」的情境中，不肯面對真正的現實，乃至辜負了朋友對他的協助，最後也此遭罹車禍，遺憾地結束了年輕的生命。

山道上的猴子，一生非常短暫，而處處皆可見其虛幻。虛榮心構築了美麗的泡沫，而終是抵不過現實的摧折；虛榮使他不能認清現實，更十足只為自己考量，連朋友的義氣相挺，也認為是理所當然。其實，月薪3.7萬，雖然不多，他也算是勤力打拼著，雖不足以上躋富裕，但過著平人的生活，也還是綽綽有餘的了。無如「虛榮」作祟，最終竟成烏有，就令人感嘆不已了。

也許是我已老邁，不懂年輕人的想法，更不知道如此一個其實平淡無奇，在我們社會中隨處可見到遭遇，會引起這麼大的共鳴。我相信觀覽過這部動畫，而會有所觸感的人，還是以年輕人居多，是不是就在這隻猴子的遭遇上，也依稀可以捕捉到自己的部分影子？

這部動畫以「猴子」作象徵，雖是因騎士在山道上亂鑽胡繞，夙有「猴子」之稱，但從另一角度來說，猴子雖毛躁、好動，卻是非常聰明的，這隻猴子，會不會屬於較笨的一隻？我不敢說。但我卻想到了《西遊記》裡的那隻「心猿」，虛榮，也是一種心魔，「心生，種種魔生；心滅，種種魔滅」，其實，有多少人心中有座五行山可以鎮壓得住？（作者為退休大學教授）

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