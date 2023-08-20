美國總統拜登邀請日韓領袖，在大衛營舉行三國元首高峰會議，主題是確保台海安全，但卻沒有台灣表達意見的安排，實在是很大的諷刺。

其實美日韓三國都忌憚中共的強大，只能以這種虛張聲勢的三國會面，來自我壯膽。會後又發表不痛不癢的共同聲明，其中只表面關切台灣的安危，實則彼此都保留對中國的安全空間，對台灣只不過是一安慰劑罷了！

美國為了對中共有所交代，特別壓低了副總統賴清德過境美國的接待規格，其恐共的心態表露無遺，更不要說將來會出兵為台灣打仗了。

日本對台灣的安全表示過「台灣有事日本有事」，但是前首相麻生太郎在訪問台灣的時候表示，要台灣加強武裝防備自己。所以很難相信台灣有事的時候日本會採取行動。

韓國不僅恐共，而且基於經濟貿易的利益，還一直討好中共，未來出兵協防台灣，那更是不可能的事！

以前李敖講過，台灣作為美國西太平洋第一島鏈的防線，美國不僅沒有對台灣提出實質安全的保證，還要為美作看門狗的台灣，花大把銀子向美國購買武器，保障美國西太平洋的大門。

在這樣的國際政治現實背景之下，美國舉行的美日韓三國領袖高峰會議，顯得有一點空虛，而且是自我壯膽，邀集韓日在一起想打一場群架，真是可笑之至！

美日韓三國領袖高峰會議，即使不便邀請我們的元首參加，但讓我們派一個官方代表，作為觀察員發言表示台灣態度，應是可行的，如果美國連這個構想都達不到，那麼就別再裝模作樣了！

看來，兩岸之間的和平談判，只有仰賴兩岸之間的溝通協調了！

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