槍炮與紙筆,文青與戰船,日不落帝國的浩大江山,銳不可當;古典文學底蘊深幾許,歷史紋理脈絡醉幾分,絲絲入扣的醇戀,品嚐後心中也有些許沉迷。

歷史上的這一天,2023年7月25日,航班追蹤器上,地球從桃園機場跨越歐洲大陸,畫出一道飛行彩虹,《理性與感性》的家鄉,這天因馬總統的到來,增色萬分。

大陸到英國:萬里的追尋

馬總統訪陸首站直奔南京中山陵,親率青年合唱國父紀念歌,表達至深的敬意與專程的一片心,概因總統自小的偶像是國父;來到另一個國度,在英倫的街頭,我們再次跟著總統的腳步,追隨國父蹤跡,走一趟國父走過的路。歷史如IMAX、6D動感電影院,讓我置身在內,觀影視覺,擺在眼前,這次我們走向更高之處,體會國父的心境,冥想對未知的忐忑。

我們駐足在濕冷的街頭,總統化身成馬教授,訴說猶如007的冒險電影:使館危機之「倫敦蒙難記」。

當年,國父成立興中會後,於1895年發動廣州起義,革命的號角縱然吹起,然而卻過於響亮,風聲走漏,失敗告終,為躲避清廷追緝,為今之計,走為上策,國父輾轉於1896年9月底抵達英國利物浦,當年搭乘蒸氣火車的國父並未在9¾月臺現身,因此沒有遇見魔法師,沒有借到隱形斗篷,沒有把國父變不見,躲避火線追緝令。國父抵達了對街雄偉又華麗的紅磚哥德式建築「聖潘克拉斯火車站」(St. Pancras Station),現今這個車站是「歐洲之星」(EuroStar)在英國的發車地,約略2小時便能置身法蘭西。歲月的更迭如此神速,國與國比鄰零距離,彼此靠近再靠近。

國父在香港學醫時的老師康德黎醫師 (James Cantlie),當時也在英國,而在他的幫助下,國父藏身在一個不起眼的小巷裡,就這樣,旅英九個月期間,皆居住於Gray’s Inn Place,由於原址在二戰中遭到摧毀,建築現已重建,此地範圍雖隸屬City, University of London,但為紀念國父於此的居所,這面新蓋的紅咖啡磚瓦上,高掛著國父銅牌,上面有國父的頭像,並且這樣寫著:

Sun Yat-Sen 1866-1925

Father of the Chinese Republic

Lived in a house on this site while a political exile from his country

國父在英國的生活簡單樸實。或許深感「三日不讀書便覺面目可憎」,因此經常前往大英博物館研讀,了解英國政治、經濟、社會制度。當時的大英博物館並非現今這般人潮蜂擁、熱門打卡地,也沒有館藏木乃伊與帕德嫩神殿神像,國父常待的圖書館,亦已搬至別處。除了知性的渴望,也有靈性的慰藉,他穿過特拉法加廣場(Trafalgar Square),常於馬汀教堂(St. Martin-in-the-Fields)做禮拜,廣場的熱鬧與熙來攘往和教堂的恬靜氛圍,宛若天與地兩個世界。但最重要的行程,莫過於定期拜訪居住於Devonshire Street 46號的恩師康德黎,我們一群人聚在那黑色木門,在黑色欄杆旁合照、感念康老師,想必現在的屋主一定習以為常了,然而在距離康德黎家三分鐘,便是清廷駐英的公使館,最危險的地方,真的最危險。

來到倫敦,看似風平浪靜,危機彷彿解除,或許國父因此卸下防備,鬆懈拴緊的螺絲,殊不知,清廷早已雇用了偵探,對國父的起居、蹤跡乃至飲食,瞭若指掌,萬事俱備下,冷不防10月11日,遭兩名同鄉搭訕,就這樣,國父被誘入清廷駐倫敦的公使館內,遭到軟禁。

黑暗的日子透出一絲人性本善,一名僕役經國父曉以大義,幫助將國父寫好的信件帶出,塞進康德黎家門縫下,讓康德黎知道自己被軟禁的消息。信差完美達成任務,急速救援即刻展開,恩師康德黎聯繫外交部、內政部,加上新聞報導的輿論壓力,國父終於在歷經近兩週的軟禁後,10月23日被釋放出來,在記者追問之下,於今為餐酒館的The Old Shades門口接受歷劫歸來訪問。因為這次的驚險,世界認識了國父,革命也受到矚目,倫敦也成了他完成三民主義之處。

聽完了驚心動魄的真實事件,我左看右看、上看下看,嗅一下空氣裡的溫潤,品味一下學院風是東風、紅中還是丐幫喬峰?魚和薯條,魚裹什麼麵衣?想要在英國街頭,捕捉野生查爾斯國王,應該是件不容易的事,但要在倫敦的路口,巧遇仁愛、親民的馬總統,可更是超級奇遇記,幸運來敲門。因此當來自香港、臺灣的遊客,在他鄉遇總統,無不舉起手機,捕捉興奮且不可置信的剎那,直見到隨扈示意:「總統歡迎與大家合影,你可以再靠近一點」。這時,我看到大家,不用say cheese就已經笑到合不攏嘴;宛若天成的自然,打從心底的開心。

又過了個街頭,一位女士:「這個人長得好像馬英九」,馬總統聽到,停下腳步,轉過身去,與其確認:「我就是!」相信她從來都沒想到一國之君就在她身旁!

國旗在火焰之舞的故鄉盛放

這份感動也橫亙愛爾蘭海,飄到都柏林,一個夢境般的仙子國度,國際蘭馨世界總會在這裡舉行世界年會,馬總統應邀出席發表演說。我國的代表團,身上的國旗貼紙、國旗口罩,在會場中,留下一掠驚豔,耀眼奪目。

主持人的介紹與投影片上不是寫著中華臺北,而是斗大的Former President of the Republic of China「中華民國前總統」。

好個振奮人心!就像我的賀比金龜車,馳騁在無限速公路的拉風;也像打完籃球,打開冰箱,咕嚕咕嚕喝下健力士的適意酣暢;更像我中華小將在美國威廉波特球場上拼戰,青天白日滿地紅與喊破的喉嚨,是傾我熱血、傾我熱愛的情操;此刻在他鄉異土上,看到敬愛的馬總統,宛若復刻了球賽,全國半夜不睡覺的情境,吶喊和助威,起立與鼓掌,在這裡、在英國、在愛爾蘭。(行在江心 / 國立政治大學教學助理)

(本文來源:《奔騰思潮》)