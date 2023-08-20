槍炮與紙筆，文青與戰船，日不落帝國的浩大江山，銳不可當；古典文學底蘊深幾許，歷史紋理脈絡醉幾分，絲絲入扣的醇戀，品嚐後心中也有些許沉迷。

歷史上的這一天，2023年7月25日，航班追蹤器上，地球從桃園機場跨越歐洲大陸，畫出一道飛行彩虹，《理性與感性》的家鄉，這天因馬總統的到來，增色萬分。

大陸到英國：萬里的追尋

馬總統訪陸首站直奔南京中山陵，親率青年合唱國父紀念歌，表達至深的敬意與專程的一片心，概因總統自小的偶像是國父；來到另一個國度，在英倫的街頭，我們再次跟著總統的腳步，追隨國父蹤跡，走一趟國父走過的路。歷史如IMAX、6D動感電影院，讓我置身在內，觀影視覺，擺在眼前，這次我們走向更高之處，體會國父的心境，冥想對未知的忐忑。

我們駐足在濕冷的街頭，總統化身成馬教授，訴說猶如007的冒險電影：使館危機之「倫敦蒙難記」。

當年，國父成立興中會後，於1895年發動廣州起義，革命的號角縱然吹起，然而卻過於響亮，風聲走漏，失敗告終，為躲避清廷追緝，為今之計，走為上策，國父輾轉於1896年9月底抵達英國利物浦，當年搭乘蒸氣火車的國父並未在9¾月臺現身，因此沒有遇見魔法師，沒有借到隱形斗篷，沒有把國父變不見，躲避火線追緝令。國父抵達了對街雄偉又華麗的紅磚哥德式建築「聖潘克拉斯火車站」(St. Pancras Station)，現今這個車站是「歐洲之星」(EuroStar)在英國的發車地，約略2小時便能置身法蘭西。歲月的更迭如此神速，國與國比鄰零距離，彼此靠近再靠近。

國父在香港學醫時的老師康德黎醫師 (James Cantlie)，當時也在英國，而在他的幫助下，國父藏身在一個不起眼的小巷裡，就這樣，旅英九個月期間，皆居住於Gray’s Inn Place，由於原址在二戰中遭到摧毀，建築現已重建，此地範圍雖隸屬City, University of London，但為紀念國父於此的居所，這面新蓋的紅咖啡磚瓦上，高掛著國父銅牌，上面有國父的頭像，並且這樣寫著：

Sun Yat-Sen 1866-1925

Father of the Chinese Republic

Lived in a house on this site while a political exile from his country

國父在英國的生活簡單樸實。或許深感「三日不讀書便覺面目可憎」，因此經常前往大英博物館研讀，了解英國政治、經濟、社會制度。當時的大英博物館並非現今這般人潮蜂擁、熱門打卡地，也沒有館藏木乃伊與帕德嫩神殿神像，國父常待的圖書館，亦已搬至別處。除了知性的渴望，也有靈性的慰藉，他穿過特拉法加廣場(Trafalgar Square)，常於馬汀教堂(St. Martin-in-the-Fields)做禮拜，廣場的熱鬧與熙來攘往和教堂的恬靜氛圍，宛若天與地兩個世界。但最重要的行程，莫過於定期拜訪居住於Devonshire Street 46號的恩師康德黎，我們一群人聚在那黑色木門，在黑色欄杆旁合照、感念康老師，想必現在的屋主一定習以為常了，然而在距離康德黎家三分鐘，便是清廷駐英的公使館，最危險的地方，真的最危險。

來到倫敦，看似風平浪靜，危機彷彿解除，或許國父因此卸下防備，鬆懈拴緊的螺絲，殊不知，清廷早已雇用了偵探，對國父的起居、蹤跡乃至飲食，瞭若指掌，萬事俱備下，冷不防10月11日，遭兩名同鄉搭訕，就這樣，國父被誘入清廷駐倫敦的公使館內，遭到軟禁。

黑暗的日子透出一絲人性本善，一名僕役經國父曉以大義，幫助將國父寫好的信件帶出，塞進康德黎家門縫下，讓康德黎知道自己被軟禁的消息。信差完美達成任務，急速救援即刻展開，恩師康德黎聯繫外交部、內政部，加上新聞報導的輿論壓力，國父終於在歷經近兩週的軟禁後，10月23日被釋放出來，在記者追問之下，於今為餐酒館的The Old Shades門口接受歷劫歸來訪問。因為這次的驚險，世界認識了國父，革命也受到矚目，倫敦也成了他完成三民主義之處。

聽完了驚心動魄的真實事件，我左看右看、上看下看，嗅一下空氣裡的溫潤，品味一下學院風是東風、紅中還是丐幫喬峰？魚和薯條，魚裹什麼麵衣？想要在英國街頭，捕捉野生查爾斯國王，應該是件不容易的事，但要在倫敦的路口，巧遇仁愛、親民的馬總統，可更是超級奇遇記，幸運來敲門。因此當來自香港、臺灣的遊客，在他鄉遇總統，無不舉起手機，捕捉興奮且不可置信的剎那，直見到隨扈示意：「總統歡迎與大家合影，你可以再靠近一點」。這時，我看到大家，不用say cheese就已經笑到合不攏嘴；宛若天成的自然，打從心底的開心。

又過了個街頭，一位女士：「這個人長得好像馬英九」，馬總統聽到，停下腳步，轉過身去，與其確認：「我就是！」相信她從來都沒想到一國之君就在她身旁！

國旗在火焰之舞的故鄉盛放

這份感動也橫亙愛爾蘭海，飄到都柏林，一個夢境般的仙子國度，國際蘭馨世界總會在這裡舉行世界年會，馬總統應邀出席發表演說。我國的代表團，身上的國旗貼紙、國旗口罩，在會場中，留下一掠驚豔，耀眼奪目。

主持人的介紹與投影片上不是寫著中華臺北，而是斗大的Former President of the Republic of China「中華民國前總統」。

好個振奮人心！就像我的賀比金龜車，馳騁在無限速公路的拉風；也像打完籃球，打開冰箱，咕嚕咕嚕喝下健力士的適意酣暢；更像我中華小將在美國威廉波特球場上拼戰，青天白日滿地紅與喊破的喉嚨，是傾我熱血、傾我熱愛的情操；此刻在他鄉異土上，看到敬愛的馬總統，宛若復刻了球賽，全國半夜不睡覺的情境，吶喊和助威，起立與鼓掌，在這裡、在英國、在愛爾蘭。（行在江心 / 國立政治大學教學助理）

（本文來源：《奔騰思潮》）