從2020年初因新冠疫情各國加強邊境管控以來，兩岸來往人數大幅降低。再加上2022年8月美國眾議院議長裴洛西訪台事件的政治影響，台海交流交往陷入最低潮，即使8月大陸已對世界各國開放邊境，兩岸關係仍持續封凍，並無好轉跡象。尤其這3年中、美對抗情勢加劇，台灣執政的民進黨全面向美國靠攏，反中不遺餘力，然而在國際地緣政治中，台灣和大陸猶如烏克蘭與俄羅斯，不但彼此在地理上互為腹背表裡，又有諸多剪不斷、理還亂的歷史情結，如今俄烏戰爭烽火不止，不免讓人憂心台灣是否也會步上烏克蘭的後塵，爆發一場大規模的代理人戰爭？

問題是台灣海島「退此一步，即無死所」；兩岸嚴重對立的僵局一天不解，台灣就一天擺脫不了軍火販子的覬覦，也就無法免除戰爭的陰影，更何況兩岸經濟一向互依共存，如今世界經濟處於大幅衰退，大陸及台灣更應加強合作，相輔相成，才能突破困境共同發展，而加強兩岸人員與文化各方面的交流以增進溝通，建立互信，才是化解戰爭威脅成本最低、收效最好的方式。

年輕世代是未來社會的主流，其見識與心胸將左右大局發展，因此在增進兩岸交流中，除觀光旅遊、工商展覽、宗教、學術和文化參訪等活動外，雙方青年的溝通與理解尤為重要。由大陸台資企業共同組成的全國台企聯不僅關心台灣經濟前景與企業永續經營，更關心台灣的下一代，希望年輕人能有一個和平成長的環境，發揮自我潛能，繼續推動台灣的進步與繁榮。

為了照顧台灣青年使大家能在大陸安心工作、讀書、創業，全國台企聯積極輔導成立各地台協青年會，如今總數已超過一百多個，今年5月新上任的協會幹部中更有近四分之一年齡在45歲以下，老幹新枝，傳承可期。而為協助台商二代在大陸接手父輩衣缽或創業所成立的「台商二代精英特訓營」，自2011年成立以來，規模不斷擴大，今年7月在浙江省溫州、洞頭舉行，共有150餘人參加，由父輩傳承在大陸創業與經營經驗，大家交換心得，聯結成效顯著。

為協助台灣優秀青年來大陸發展，除各地台商協會不定期在台灣舉辦台資企業招聘會外，台企聯也針對沒有交流依託團體、且無法長期放下課業的在學青年，積極主辦台青大陸暑期實習活動。從2015年至2019年間，每年均有數百名大專學生在不增加家長經濟負擔的情況下，申請到大陸證交所、期交所以及知名國企、銀行與保險公司實習，其後因疫情暫停3年，今年才恢復舉辦，共有中國移動、中國遠洋、國投集團、南方電網、招商局集團以及工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、昆山農商銀行和中國保險集團、太平洋保險集團、中金公司、中信證券、北京交易所等分別提供實習機會，從7月24日起為期3周，除安排食宿外，每天每人還給予100元人民幣的實習工資，讓年輕學子可以用最務實、最接地氣的方式親身體驗在大陸工作、生活，不僅開展個人視野，和世界前沿交流，對於職場也有更專業的認知，可以和未來接軌。

8月8日我和在北京交易所、中信證券、中金公司及郵儲銀行實習的台灣學生共同聚會，同學們對於能在這些國際知名的大陸國營企業及金融單位實習都深感榮幸，也非常感謝實習單位對工作與生活的悉心安排，認為這樣的經驗有助於確立自己的學習方向，對未來求職或工作發展更有正面加分作用。我和與會同學分享自己在大陸工作近30年的經驗，期望大家在實習過程中要用心體會工作單位和同仁的敬業精神和組織紀律，更要學習如何以積極進取的態度規畫自己的未來，尤其這些單位的員工都是大陸優中選優的人才，不但術業專精，而且處事經驗豐富，值得多方學習。

有感於我們從小努力學英文，大學還加修第二外國語，卻對鄰近的大陸故意冷淡，捨近求遠，未免可惜，我建議大家從瞭解簡體字、學習中文拼音輸入法著手，認真觀察、融入大陸生活，尤其兩岸語言相通，簡體字又是從正體字（繁體字）演變而來，台灣人更容易上手也更具有應用優勢；畢竟語言就是通往世界的鑰匙，而大陸經濟與社會仍有極大發展潛力，我們不能隔絕自閉、自縛手腳，應該把握時機積極融入，迎接更廣闊的發展機會。

大陸有14億人口，年輕人如果不積極上進很難有成功機會，相較之下，台灣年輕人溫和隨順，容易以「小確幸」為滿足，難免畫地自限，我輩台商認念茲在茲的是如何能讓台灣年輕人對世界有正確的認知，眼界更加開闊，不必人云亦云，而能充分發揮台灣的地理優勢以及祖輩勇敢創業的精神，未來才能有更多選擇，以及更大的揮灑空間。（丁鯤華／台企聯榮譽會長）