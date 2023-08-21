愛要到什麼程度，才算是最深的愛？我們常說愛你入骨，這是很深的愛。形容一對戀人愛得難分難捨，人們常說他們倆愛得要死，就是寧願死也不願意放棄對方的愛。《聖經》上，耶穌說：「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」（約翰福音 15:13）

母親肯為子捨命

有個媽媽替孩子算命，算命先生說，孩子命薄，只能活到二十歲，但在孩子二十歲前，家裡若有人先過世，孩子則可繼續活下去。

這雖是無稽之談，但母親一直放在心上，直到孩子快滿二十歲時，家裡並無親人離世，這位母親乃自殺身亡，目的在救孩子。這件事雖不足為訓，但母親為孩子捨命的愛心卻是了不起的。世界上肯為人捨命的，除了母親外，恐怕就不多了。

有天下午，美國洛杉磯一處民宅發生大火，一個女孩驚慌的哭求大家，救救她的妹妹，因妹妹仍在屋裡。但火勢凶猛，連消防隊員也進不去，大家焦急難過，都在想，小女孩大概已命喪火場了。這時一位婦人推開眾人，衝了進去，將小女孩救了出來。這位婦人是誰？原來她是孩子的母親。

愛的力量大

因為當時有人打電話通知正在上班的她，說她家失火了。這對母女雖然都受到嚴重的傷，但幸好都救活了。母親為孩子奮不顧身，母愛的偉大，處處可顯。

有個農村因大雨而發生土石流，一個小女孩生命垂危，需要輸血，一個小男孩表示願意輸血給她，但他捐血時，卻一直流淚，醫生問他：「是不是不舒服？」小男孩搖搖頭。那為什麼流淚呢？後來才知道原來小男孩誤以為捐血後，自己就會死掉。問他：「既然以為捐血會死，為什麼還願意捐血呢？」小男孩說：「因為她是我最好的朋友。」這麼年幼的孩子，也肯為朋友捨命，真是了不起！

辛亥革命已滿百年，辛亥革命的成功是中國人脫離長久以來受盡列強屈辱的開始。這期間參與推翻腐敗滿清政府的革命先烈不計其數，他們都是捨命救國家民族的人。黃花崗七十二烈士中的林覺民，尤其令人佩服。

革命志士勇敢捐軀

林覺民留學日本，育有一個五歲的兒子，妻子有孕待產，他有千百個理由要活在世間，但他卻毅然捐出生命。他在經香港接應福建志士赴廣州的船上，寫下感人的〈與妻訣別書〉，並對船上志士說，這次起義，必定死傷慘重，當可喚起國人推翻滿清的覺醒。這表示，他預知將獻上生命。人為人捨命，有救一人，有救數十人、千百人的，亦有救整個民族的。但無論救多少人，能為人捨命，都沒有比這個更偉大的愛了。

耶穌被釘在十字架上，是要為我們贖罪，當我們沒有罪了，我們與神恢復父子關係。因此，有一天，當肉體倒下時，我們真正的生命——靈魂由肉體中出來，就會到天父家裡去，享受天堂永生之福，所以耶穌在為眾人捨命。

耶穌被釘上十字架，為眾人捨命，在《聖經》舊約及新約中均有預言，耶穌自己也多次表明，祂將為眾人捨命。可惜的是，現在尚有三分之二的人，不願接受耶穌為人捨命的大愛，何其可惜！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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