國民黨籍台北市長蔣萬安擬於29至31日赴上海參加滬台雙城論壇，卻遭到多位民進黨籍市議員抨擊，適逢大陸當局針對副總統賴清德訪問巴拉圭過境美國，大陸認為此悖離一中原則及違反建交公報；批判此時蔣萬安在大陸軍演威懾下，仍執意前往與對岸進行兩岸城市交流，形同是台灣自我矮化。然隨「烏克蘭情境效應」發酵，兩岸敵對情勢的螺旋上升，台灣民眾普遍認為重啟兩岸對話之重要性及必要性。

就此而論，雙城論壇持續舉辦發揮「燈塔效應」，維持兩岸最低限度和平發展，台灣安全在兩岸當局僵持敵對狀態下，未陷入明顯而立即危險。蔡英文總統曾提出兩岸應進行「有意義對話」或「建設性對話」，倡議「民主、對等、和平、對話」，然因未能認同「九二共識」政治基礎，儘管一再提出「九二會談精神」、「九二歷史事實」及「九二共同認知」，但兩岸始終無法重啟對話。無論是第一軌道陸委會及國台辦、第二軌道海基會與海協會對話協商，皆難以重啟；更遑論猶如「馬習會」的「蔡習會」。

台北市在民眾黨主席柯文哲主政下，提出「五個相互」、理解與尊重大陸對「九二共識」堅持，提出世界上沒有人認為有「兩個中國」，維持雙城論壇為蔡英文執政以來兩岸最高行政級別會晤。從2010年舉辦雙城論壇至今，顯示兩岸城市交流是行之有年的市政層次活動，蔣萬安市長依據循例參加促進兩岸城市交流及治理之論壇，不應被「抹紅」或被標籤化為「親中賣台」行徑。

蔡英文總統一再呼籲兩岸對話與協商，儘管兩岸政策屬於中央政府職權；賴清德也曾多次表態，要推動兩岸交流合作及對話；民進黨曾在「華山會議」共識建議中主張推動兩岸城市交流，甚至在馬英九主政下因中央政府已承認「九二共識」，其餘綠營執政縣市長因此而享有「搭便車」機會，赴陸進行行銷農漁水產品及觀光休閒，這些縣市首長難道也「親中賣台」嗎？

若不是，在蔡英文主政下當前兩岸城市交流已成為兩岸官方接觸最高級別，無論是中央或地方政府不能因「逢陸必反」，或因政黨輪替而降低兩岸城市交流量與品質，甚至否定兩岸城市交流對兩岸和平發展影響。蔡英文總統在元旦及國慶發表演說，即呼籲「恢復兩岸人民之間健康有序的交流」；民進黨主席賴清德曾提出「願意與對岸交流、合作」；陸委會也公開表態，「樂見台北上海雙城論壇，也會給予適當協助」。顯然，民進黨本身和及主政中央政府，其實並不反對兩岸進行城市交流。

國民黨執政時期中央層次政府因堅持「九二共識」，無論是藍或綠執政地方政府均可享有城市交流機會。幾乎國民黨執政時期的綠營地方執政者均到大陸參訪，包括前屏東縣長曹啟鴻、前高雄市長陳菊、前台南市長賴清德、前嘉義縣長張花冠、前雲林縣長蘇治芬、前宜蘭縣長林聰賢、前台南市長許添財、前台南縣長蘇煥智等等。但民進黨執政中央因不承認「九二共識」，無論中央或地方皆無法與大陸進行交流及對話。

台北市政府已公開宣稱，在兩岸關係處於比較低迷時期，雙城論壇是重要的往來管道，雙城論壇實體舉辦，促進台北與上海的市政交流與實質對話，這對兩岸和平發展具有重要的意義，將以「對等、尊嚴、善意、互惠」為原則，持續推動交流。

檢視泛藍推動兩岸城市交流有其歷史經驗。2016年八名泛藍縣市首長組織大陸參訪團，成員包括花蓮縣長傅崐萁、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等8名地方首長。並提出採購台灣農特產品，並擴大兩岸觀光及文化交流等要求。

2019年國民黨籍時任苗栗縣長徐耀昌，曾經率團赴大陸北京、湖北省行銷苗栗縣觀光、農特產品，呼應黨籍高雄市長韓國瑜倡議讓「人進來、貨出去」，帶動苗栗縣觀光、產業發展 。毋庸置疑是，兩岸城市交流助於強化兩岸地方治理、經濟增長、觀光休閒、社會文化，及基層社區建設、服務之交流與合作。

兩岸城市交流尤其是社會民間組織互動，此種「由下而上」交流模式，奠立兩岸良性互動的基礎。尤其是在兩岸當局欠缺「九二共識」政治基礎上，雙方關係惡化及敵意如螺旋般升高，開展兩岸城市交流對兩岸人民親善關係營造有所助益。就此而論，蔣萬安延續滬台雙城論壇，有利於兩岸和平穩定關係營造；尤其在兩岸處於兵凶戰危風險下，更顯彌足珍貴，發揮「燈塔效應」作用。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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