大陸商務部8月17日，指明台灣涉違反WTO相關規則，將依有關規定研究中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，大陸國台辦也表態支持，這是大陸官方對存廢的首次表態，將嚴重影響到國內中小企業及農漁業生存發展。正值世界經濟處於下行收縮，台灣出口已連11個月負成長之際，一旦ECFA被廢止，對台灣經濟更是雪上加霜。為此中華民國工商協進會呼籲，蔡政府儘速建立與大陸之有效溝通管道，謹慎因應降低對立，有效處理近年來兩岸間的經貿爭議。

蔡政府經常提到ECFA是雙方受惠，並非中國大陸單邊讓利，問題是到去年底台灣受惠於ECFA減免的金額逾90億美元，中國大陸受惠於ECFA的金額僅10億美元，差距甚大並不對等，何況大陸經濟規模遠高於台灣，中止ECFA對台灣弊大於利。

近日大陸學者為文指出大陸對台「單方面讓利時代」結束，兩岸經貿關係將從以合作為主、競爭為輔，逐漸轉向以競爭為主、合作為輔的新階段。這樣的轉變若屬官方想法，將對台灣的經貿產生重大衝擊（2022台灣對大陸貿易順差高達1565億美元），政府應嚴肅以對，提早因應，不能再色厲內荏。

蔡政府對外雖辯稱對大陸農產品沒有差別待遇，事實卻是多年來台灣允許來自美國、日本、韓國等地的水果進口，卻禁止大陸的蘋果、梨、葡萄、西瓜等水果進口，對來自美國、加拿大等地的畜產品開放進口，卻對大陸的雞蛋、雞肉、豬肉等畜產品禁止進口，台灣政府很難自圓其說，可預期調查的結果，對我們不利，民眾應覺醒，用選票表達看法。

值得注意的是，這些年香港已成為台灣農產品重要的新興外銷市場（居台灣農漁產品出口的第四位），未來香港若對台灣外銷採與大陸一致的立場（一如對日本政府擬將核廢水排放入海），對台灣農產品（尤其水果）外銷影響將更為深遠，蔡政府既然要堅持「抗中｣，就必須做好準備承受撞擊。

近年來，蔡政府一面高調推動「新南向政策」和與美國簽署「21世紀貿易倡議」等，卻有意無意的製造兩岸摩擦和衝突（如禁止小明回台，限縮小三通等等）。而這次中國進行貿易壁壘調查已非針對單一項目，調查清單高達2455項（現已擴至2,509項），顯示大陸對台貿易態度確實開始轉變，若大幅取消對台產品關稅優惠，蔡政府是否能透過新南向政策和「21世紀貿易倡議｣，來加以彌補，外界多所質疑（台灣對新南向國家近五年的貿易出超金額，整體趨勢呈現貿易出超萎縮情況）。蔡政府必須拿出具體成果來說服民眾，而不是又訴諸「愛國意識｣喊一些做不到的口號（如分散市場）。

蔡政府應對中國大陸的貿易壁壘調查結果，政府官員一再強調願在WTO機制下與大陸談判，然而以目前氛圍（蔡政府堅不承認九二共識，民進黨下任總統候選人賴清德，又宣稱務實認定台灣已是主權獨立國家），中方接受的可能性極低，蔡政府只能任由中方片面採取報復措施，這對台灣相關產業的從業者，勢必面臨巨大的生存競爭壓力，尤其農產品更是首當其衝，蔡政府要嘛硬碰硬，要嘛循過去設置養豬產業百億基金方式，提出更高金額的產業救濟基金，來暫時安撫民怨，卻無助產業的升級（台灣養豬規模呈萎縮）。

對此在野黨的總統候選人，應該提出願意在不預設前提的情況下，由雙方協商解決，無須採用WTO爭端解決機制（曠日廢時，也難有實質約束力），並針對確實對中國大陸有不公平待遇之項目，提出當選後願意主動調整，除對台灣相關產業影響重大的項目，訂下緩衝期如洋蔥、花生、文蛤、九孔、紅豆、台灣鯛等等，倒逼產業升級而不是保護到底，何況蔡政府不是一再強調台灣的養殖和種植技術佳，品質優，又何懼於中國大陸產品的競爭呢？其他已允許各國進口的產品（如蘋果、葡萄、柑橘、茶葉、鮑魚、蠔等等），即刻開放自大陸進口，讓中國大陸嚴懲師出無名，為台灣爭取談判籌碼和產業因應空間！

中國大陸已是全球重要的消費市場（尤其農產品），而台灣出口仍然高度依賴中國市場，鑑於經貿是政治的延伸（台灣加入CPTPP最大阻力在中國大陸），根本解決之道，還是要緩和兩岸緊張關係，以溝通談判取代對抗封鎖，畢竟以今日情勢，台灣想繞過中國大陸走向世界，路途坎坷，別自欺欺人！

（作者為台大農業博士，農漁經學者）

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