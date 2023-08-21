民進黨總統參選人賴清德仍在分裂中華民國的險徑上狂奔。他在接受外媒訪問時表示，「台灣在憲法上的國名是中華民國，未來會延續蔡英文總統的作法，以中華民國(台灣)稱呼我們的國家」。他並且認定，「台灣已經是主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，而且中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

賴清德的表態，已完全脫除蔡英文的遮掩扭捏，清楚表態了兩個中國路線。就以往，蔡英文在用「中華民國台灣」一辭時，始終只是逕直使用，並不敢於直接界定何謂「中華民國台灣」；從台灣到「這個國家」再到「中華民國台灣」，蔡英文的作法，始終是以切香腸的方式，不斷試探，不斷向分裂中華民國的方向試探。但賴清德的作法則是更魯莽的界定「台灣即是中華民國」。

賴清德的作法雖是魯莽，但這樣也有好處；那就是可以更清楚的驗證， 這樣的宣稱是否合於中華民國憲法。

回顧歷史，1945年日本投降後，同盟國軍進駐日本後，所發布的第一號訓令，就是命令在台日軍向中華民國政府投降。同年，中華民國政府正式接受在台日軍的投降；其後立即宣布台灣為中華民國的一省；並於1946年明令公告恢復台澎地區居民的中華民國國籍。

隨後，整個中華民國（包括海峽兩岸）在進行制憲國代選舉時，台灣地區亦選舉了制憲國代。所以在法理上，這一部憲法是由兩岸人民所共同制定，怠無疑義。

於是在中華民國憲法的架構下，很楚的是，賴清德必需解釋幾個問題。首先是「台灣已經是主權獨立的國家這個概念從何而來？」在兩岸人民所共同制定的中華民國憲法中，如何衍生出「台灣是主權獨立國家」的說法？

其次，身為中華民國的副總統，誰給你的權力去放棄憲法所規定的國家領土主權範圍？又或是，憲法第四條規定的明明白白，「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」；在1947年憲法頒布施行時，這部由兩岸人民所制定的憲法領土主權範圍是台灣加大陸！現在賴清德說，「台灣是名為中華民國的主權國家 」，是台灣冒名頂替了中華民國？還是中華民國放棄了大陸的領土主權部分，變成了台灣？是誰給你的權力？是什麼時候的事？

復次，賴清德必須說明白，誰給你權力去承認在憲法所規定的領土主權範圍內有另一個國家？

什麼叫做「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」？賴清德要先說清楚，如果有所謂的中華人民共和國這個國家，那此一國家的領土主權範圍為何？與中華民國彼此的領土主權範圍關係為何？如果出現重疊的情況，那賴清德就有義務說清楚，如何可以承認在中華民國領土主權範圍內有另一個國家？

（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※