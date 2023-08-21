有關立委選情部分，因為總統選戰部分「三腳督」局面的帶動，致使立院恐三黨不過半的推斷一直成為輿論主流。報載指稱，民進黨評估要延續立院過半難度越來越大，導因於賴清德盼得票過半，卻持續低於支持度4成的窘境。倘總統母雞拉抬無力，就無法有效帶動立委小雞選情。

實則大謬不然。自立委選區單一選區兩票制實施、2012年後總統、立委採同一日選舉形成「慣例」後，就注定了立委選舉席次與總統選情具有高度連動性的結構性特質。

從此總統、立委二者間「一損俱損，一榮俱榮」，也意外衍生出民主選舉的歪風—明明條件相對好的立委小雞候選人，被總統母雞踩死的選情連累而落選；明明條件不佳的立委小雞候選人，卻受惠母雞選情「雞犬升天」而當選。這並不是健康的民主運作模式。

舉顯例說明，2016年民進黨在立委布局階段，受限於選情不利，故而大量推派泛綠陣營中刺客型、側翼陣營型候選人，這些人選的政治特徵是：名不見經傳、沒有必要的政治經歷、外來空降、譁眾取寵。最後卻因蔡英文獲得817萬的超高得票，個個飛上枝頭當鳳凰。然而好景不常，有人已遭選民罷免「退貨」；有人僅因毫無政治敏感度破口批評核電廠「重啟個屁」，除了選民加深對其「草包」本質的質疑外，更意外引發社會公論其父經營能源公司的「特權」疑雲。

反觀對造國民黨，在韓國瑜選情強勢時，各地地方實力派立委人選聲勢看好，就連南部深綠地區都曾出現6成以上選區民調穩定領先綠營現任立委的榮景。然而好景不常，隨著母雞遭受綠營選舉打壓民調大幅度滑落後，立委部分也難幸免於難，選舉結果是敗選收場。在中南部即便是勝選，也是那些極少數的地方家族實力派，才能維持住勉強接近5成的得票。總統、立委同一日選舉的規則其威力可想而知。

因此此種出自於綠營內部的憂心立委選情不佳，本質上不是笨就是壞，背後動機仍然是製造危機感鼓動基本盤加速歸隊，切莫信以為真。在目前的遊戲規則下，總統、立委同一日選舉只會造成贏者全拿的政治格局。如果民進黨真的擔心立委選情，何不大膽改為總統、立委不同日進行投票？難道單純是擔心民眾反彈？答案恐怕是否定的，民進黨正是深諳此道，深信兩者綁在一起投票才能讓選票利益最大化，同時才能讓更多推派出來的歪瓜裂果有混水摸魚的空間贏得選舉。

總之，在目前選舉遊戲規則不改的情況下，贏者全拿是必然的結局。剩下的，是在野一方的支持者是否能建立集體共識，無論總統部分結果為何，務必集中投票給有機會當選的在野選區候選人，也務必出門投票。否則光因對總統選情的失望導致不出門投票，將正中綠營下懷，奠定綠營中央整碗捧的勝利基礎。（作者為自由撰稿人）

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