以2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭採取「特別軍事行動」為標誌，持續多年的俄烏衝突快速升級為戰爭。這場戰爭對美國政府、戰略界、輿論界都構成了重大、直接的衝擊，不少學者專家聲稱美國對台政策正走向「烏克蘭化」，即美國致力於將台灣地區打造成下一個「烏克蘭」，作為持續制衡遏制中國大陸的籌碼。但根據我的持續觀察，美國對台政策因其內在結構性局限，只是也只能呈現出部分「烏克蘭化」趨勢。

戰爭爆發至今一年半以來，美國對台政策「烏克蘭化」表現多個方面。一是對總統個人認知的衝擊。拜登在俄烏戰爭後先後兩次公開提及美國「軍事保台論」，這絕非偶然。二是美國戰略界「保台派」進一步強化了其有關美軍「保台」的立場，呼籲維持台海關係總體和平穩定的「維持現狀派」的影響力遭到削弱。此外，各大主流媒體都密切關注歐洲戰爭，呼籲美國為「民主」而戰、明確「保台」。更重要的是，在烏克蘭危機升級、中國大陸對台「威脅」加劇的認知衝擊下，美國行政與立法部門在台灣問題上加強合作，以戰略清晰為主基調的調整步調日趨一致。例如，拜登當局和國會都敦促美台密切觀察俄烏戰爭進展、主張美台加強各層面尤其是軍事安全接觸、注重將烏克蘭戰場的成功經驗（包括加強與盟友的政策協調、對台出售和製造便攜式不對稱武器）運用於台海衝突情境，為應對潛在的台海危機制定因應方案。

儘管俄烏戰爭為美方加速調整對台政策提供了某種契機，但戰爭對美國對台政策的影響仍是有限的。首要局限是美國對台政策內在的結構性矛盾，主要表現在其對台政策思維仍難以完全擺脫（無論多麼空洞化的）「一個中國」政策的局限。此外，美國對台政策調整也面臨其他因素不同程度上的掣肘，例如美國府會和民主共和兩黨在涉台核心議題上仍存在分歧，更趨理性務實的戰略界和輿論界人士反對將台灣問題「烏克蘭化」。就此而言，美國根據歐洲戰場對其對台政策進行調整是有限度的。

（作者為南京大學國際關係學院助理研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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