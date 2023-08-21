賴清德日前接受彭博記者訪問（圖／賴清德競選辦公室提供）

賴清德自稱為「務實台獨工作者」，人稱「台獨金孫」，日前接受美國彭博社專訪，突然改口，明白以「台灣是名為中華民國的主權國家」回應記者「正式獨立」的提問，並特別強調「沒有所謂的獨立路徑」。這席話看似脫胎換骨，以今日之我否定昨日之我，從此改頭換面，成為認同中華民國的遵憲、守法公民。其實大謬不然。

賴清德是台獨浪子，不會輕易回頭。他口說「中華民國」，其實是台灣獨立的包裝術，雖有別於過去的台獨論調，至少讓中華民國有了一席之地，但他口頭上的中華民國，其實是基於兩岸兩個國家的思維，就是蔡英文總統的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，也就是承認中華人民共和國的合法地位，與中華民國對等存在，據以推衍出「台灣不是中國神聖不可分割的領土」。

於是乎，台灣就是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不必另外宣布獨立。 所以，「台灣是名為中華民國的主權國家」，已經達成獨立的現狀，只要中華人民共和國承認就萬事OK，而中共如果妄圖以武力改變現狀，台灣就戰鬥到底。換句話說，台灣以中華民國的名稱的獨立現能否維繫，就在中共的一念之間，而台灣既然不屬於中國，中國沒有權利為了實踐其統一大業而「侵略」台灣。 這個說法是一廂情願的。

在中共的一貫政策中，台灣是中國的一部分，神聖不可分割，所謂「中華民國政府」只是一個治權的政權名稱，絕非一個獨立主權國家的名稱。這是兩岸矛盾的總根源，而且完全違背憲法增修條文。依憲法增修條文前言，中華民國區分為大陸地區與台灣地區，亦即兩岸「同屬」中國，這就是九二共識的法理基礎，只有一個中國，兩岸同屬之，但我們將一中表述為中華民國。賴清德的中華民國不包含大陸地區，而且是把政權等於國家，藉以讓台獨借殼上市，營造法理台獨的理論基礎。

賴清德及台獨人士一向堅稱台灣是主權獨立國家，但台灣只不過是地理名詞，而不是國家名稱，也不具國家主體地位；中華民國才是國家，且主權涵蓋大陸地區。如果「台灣是名為中華民國的主權國家」，那請問：金門、馬祖、東引、太平諸島都不屬於台灣，那又是哪國的土地？從國際現實看，世界又有哪一個國家承認「台灣」是一個主權國家？這十四個仍然承認中華民國，但只是承認中華民國是代表中國唯一的合法政府，實際上並沒有任何一個國家承認「台灣共和國」。所以，以中華民國包裝台灣的主權獨立，既與憲法意旨不合，也與1912年創立的主權國家不同，同時不符合邦交國家的意旨。

中華民國憲法及增修條文不承認中華人民共和國的存在，自然沒有兩個國家「互不隸屬」的關係。賴清德擔任行政院長時，曾在立法院備詢宣稱自己是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者，「我們已是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，未來台灣前途會經過2300萬人決定。」這是關起門來搞台獨，完全不在乎對岸能否接受，以為自證自說就已完成獨立大業，而為了掩人耳目，還把中華民國拖下水，當做台獨的遮羞布。而且，住民自決原則是否為國家獨立的充分條件，看看歷來列國案例，是絕對不夠的。如果沒有擺脫「母國」制止的實力，又沒有辦法獲得國際上多數國家的承認，一切都是妄想，不但無法如願獨立，可能還會招致兵戎之禍。

賴清德如果不信邪，認為台灣可以獨立成功為一個主權國家，最好是將台灣的地理名稱升格為國家名稱，將中華民國政府這個政權名稱升格為獨立於中國之外的國家名稱。至於「中華民國」，可是神聖不可褻瀆的主權國家，她是一個完整中國的國名，而不是來做為遂行割裂主權與領土的工具性符號。（作者為資深媒體人）

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