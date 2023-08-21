台灣民意基金會21日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德的支持度衝破4成，國民黨總統參選人侯友宜跌落至13.6%。這項民調雖取樣、問卷方式不利侯，但民意趨勢顯示藍軍已厭煩非綠陣營內鬥，如果鴻海創辦人郭台銘持續搗亂，三隻小豬不但無法力退大野狼，只會淪為烤乳豬，成了民進黨盤中飧。

台灣民意基金會的三腳督民調與20日美麗島電子報民調落差甚大，最大差異是前者民眾黨總統參選人柯文哲26.6%又爬回第二；後者支持度依序賴38.3%、侯20.9%、柯20.2%。這次侯的劣勢再次被放大絕，主因就是郭台銘持續拉攏國民黨地方派系要角造勢，藍軍基本盤瀕臨潰散。

這項民調不只有機構效應，取樣與問卷設計都對侯不利。藍營對調查結果有人大表不認同，但不可否認的是，歹戲拖棚的非綠陣營內亂，不斷幫賴清德堆高支持度。

非綠陣營最大亂源就是郭台銘，若不是他拋出「三隻小豬」邀侯柯喝和解咖啡，外界也不會知道原來憨厚的侯早已三度登門請益郭，無奈都吃閉門羹。身為豪宅主人，郭連最基本的待客之道都不懂，如今又以老大自居，要兩隻小豬陪喝咖啡，無視所有民調他是老四，這咖啡侯柯如何喝得下？

相較非綠陣營大亂，民進黨因「雲豹小公主」賴品妤不當發言身陷綠能風暴，民進黨快速止血，賴系人馬李退之請辭雲豹能源科技公司獨董，賴勁麟也辭去董事長及所有子公司職務，顯見只要會影響賴清德登大位的障礙一律剷除。按此趨勢，如果三隻小豬仍吵個不停，甭談下架民進黨，只會上架成了民進黨的烤乳豬大餐！