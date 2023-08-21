大陸商務部發言人日前宣布對台貿易壁壘調查最新進展，表示將研究中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，國台辦發言人跟進表態支持。北京首度對取消ECFA惠台措施鬆口，再結合對台灣聚碳酸酯開徵臨時反傾銷稅、暫停輸入台灣芒果的動作，總結起來就是一句話：兩岸經貿要變天了。

民進黨政府應負起責任

無論是對台貿易壁壘調查、對台聚碳酸酯徵反傾銷稅或暫停輸入芒果，當然是百分之百的政治動作，但也有一定「經濟歸經濟」的考量。從大陸自身業者的利益和訴求來看，早就不滿ECFA對台片面讓利的安排，在民進黨執政7年、ECFA後續談判無疾而終的情境下，ECFA叫停聲不絕於耳，北京繼續「讓利」維持ECFA早收清單539項零關稅優惠至今，當然是政治決定。

今後大陸若決定「沒收」對台零關稅待遇、恢復加稅，甚至以對等規格禁止台灣2509項產品進口，意在告訴台灣社會：兩岸經貿結構本來就是不公平、不合理的，大陸是基於「兩岸一家親」善意才「忍」了那麼多年，目的是等待台方重新回到九二共識基礎上恢復協商，但既然台灣民眾繼續支持民進黨，那麼只能公事公辦。

毫無疑問，大陸此舉正是瞄準意在尋求連續執政的民進黨，以及因在野分裂而坐享民調領先地位的賴清德。但是，大陸此番對中止ECFA惠台措施的預告，真的只是瞄準民進黨或賴清德嗎？實則不然。如果追溯到當初馬英九政府和陸方洽商並簽訂ECFA的時間點，北京當時考量是「先求有、再求好」，單方面的零關稅優惠屬於暫時安排，重頭戲是後續服貿、貨貿的深度開放。

對於當時的國民黨政府而言，ECFA既要面對民進黨的謠言和攻擊，也要承受本土業者利益受損的壓力，再加上兩岸經貿開放是一個循序漸進的過程，因而在「自由化優於公平化」思維主導下，爭取到了ECFA早收清單零關稅項目「台多陸少」的優惠待遇。但與此同時，亦尋求深化兩岸經貿合作、推動服貿和貨貿商談，只不過民進黨利用學運及民粹力量干預，使得「以時間換空間」的策略受挫。

近些年國際上貿易保護主義橫行，本質是各國強調「國家安全優先」以及「公平化優於自由化」，民進黨2016年上台以及2020年連任之後，正是因為大陸對台有政治考量，才勉予維持ECFA單方面讓利待遇。另一個關鍵原因是，當台灣跟隨美國執行對大陸高科技限制政策，大陸自台灣進口高精尖產品的管道恐陸續中斷，如此一來，更對取消對台讓利不再顧忌。

創造條件恢復兩岸商談

最重要的是，不管2024大選結局如何，也不管大陸釋出「中止ECFA關稅讓利」的動機為何、何時落地，從現在起直到明年5月20日，執政黨依然是民進黨、中央政府依然是蔡英文政府。這就意味著民進黨必須要承擔起責任，及時評估國內產業發展、經濟成長及就業的受影響程度，並拿出解決方案。

在ECFA變天疑雲下，民進黨政府不得不面對兩大現實：第一，對大陸經貿的歧視性、非公平性政策是否要檢討？第二，如何尋求與大陸建立對話管道？需要注意的是，大陸對ECFA惠台待遇的可能變更，僅限於商務部行政手段的層次，並非全盤顛覆或停止ECFA協議本身，能否爭取到轉機，則仰賴於兩岸能否在九二共識基礎上重啟協商，球又回到了民進黨政府手中。

如果民進黨政府表示，願意檢討和調整現有對大陸產品的進口限制政策，或是釋出願意在既有政治基礎上恢復兩岸協商的訊號，或許還有機會改變陸方貿易壁壘調查的結論。畢竟賴清德這次低調的過境美國之行，再次凸顯了中美共管台獨的架構不變，民進黨既然衝不破這個架構，不如以民生福祉為念，創造條件循ECFA機制恢復商談。