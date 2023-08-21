坦率得說，最近一個月總統大選相關新聞，簡直是讓人窒息。而讓人窒息的，並非是在野黨候選人的民調落後，而是民調公司許多無比刻意的操作，以及各種沒頭沒腦喊整合的名嘴及政治人物。

侯友宜與柯文哲，或許再加上呼之欲出的郭台銘，這三位民調都落後賴清德，是事實。在這一點上，沒人會指控民調公司造假。但在其他數據上，各家簡直就是南轅北轍了。自8月8日以來，美麗島民調一直都處於侯二柯三，但是處於誤差範圍之內。而8月21日出爐的指標民調，則是柯還領先侯9.3%。

令人疑惑的是，自八月中以來，美麗島電子報竟「逐日」公布民調，試問民調是不要錢的嗎？這經費來自於哪裡？董事長吳子嘉成日出來點評江山，認為每一位參選人應如何做，也為候選人辦活動，同時又搞民調。誠然美麗島一直以來，可算一個較可信的民調機構，但這「球團成員兼裁判」的色彩也太厚重了一些。

比之民調讓人更摸不清頭緒的，是眾多名嘴與政治人物，對於「整合」展現出的不理智狂熱。這些不理智狂熱，或許有不少是出自於希望下架民進黨的好意，但好意未必能成事，有時候是壞事。

確實，用簡單的加減乘除，可以得出「反民進黨盤」大於「挺民進黨盤」的答案，但這種答案是簡單粗暴的，未必禁得起現實世界的考驗。

試問，如果簡單的加減乘除可以決定勝敗，那2004年連宋配又為何敗選？2000年連與宋票加起來，遠大於阿扁，2003年連宋剛宣布合體時，也是大比數領先，結果最後為何會敗選？請不要扯319槍擊案。就算槍擊案真的是陰謀，那也得是選前阿扁有實力，能把民調拉到兩陣營極為相近，在這前提下，槍擊案才可能成為一個關鍵因素。

現在假定「整合後民調可以一飛沖天」，都是沒有審慎考慮「整合後會發生些什麼事」，逕自給出的結論。事實上假若「侯柯」真整合，大家如何回頭擺平自己黨內雜音？長期挺他們的鐵粉是否願意轉向？兩陣營後續合作上運作是否順暢？……都是未定之數，甚至十分讓人憂心。一旦負面新聞四起，民調如連宋配般開高走低，是絕對可能發生的事情，屆時大家該如何自處？

在此先強調一點，整合絕對不是不能考慮，但前提是這一切必須要「水到渠成」。如果出現了一位在野黨候選人，長期民調可以領先另一位，那麼到選前自然自己政黨更加團結凝聚，另一個在野大黨的候選人也會有意無意靠攏，政治人物之間自然形成一個團結氣氛。而對落後方支持者而言，長期的落後也會讓他們心理上做好比較好的調適，比較能接受支持次要選擇。屆時再來與民調落後方討論退選事宜，自然較能成功。

反之，現在的局勢像是趕鴨子上架，名嘴們不關心侯柯二人實際政策，只天天喊要他們快點整合，像是某些長輩催婚（甚至逼婚）晚輩一樣著急，這樣的婚姻，這樣的合作真能幸福嗎？真的很難。

在野整合，當然對「下架民進黨」有幫助，但前提是這必須是一個良性的整合，趕鴨子上架，勉強逼婚，是不會有好結果的。（作者為網路媒體工作者）

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