台灣民意基金會21日公布民調，民進黨總統參選人賴清德支持度衝到四成三，不僅創下新高，也讓部分網友質疑「鬼月被嚇到」，儘管國民黨主席朱立倫表明不相信，但無論如何，「團結的民進黨」對上「分裂的在野黨」，確實給了賴清德穩定領先的本錢。

在台灣民意基金會公布這份民調之前，美麗島電子報20日也公布最新追蹤民調，在三腳督情況下，賴清德支持度為38.3%、侯友宜20.9%、柯文哲20.2%，侯、柯只差0.7個百分點。兩份民調差異雖大，但共同點是，賴的支持度在上升，民眾黨的柯文哲支持度在下降。

從這兩份民調來看，過去最受年輕族群和中間選民歡迎的柯文哲，主力群在這段時間大量流失，且主要流向賴清德而非侯友宜。台灣民意基金會的民調更顯示，賴在中性選民方面，支持度大幅提高了8個百分點。

說話幽默且較能迎合年輕人口味的柯文哲，之前巡迴各地與青年對談，收獲不錯的成績，但他「成也口才，敗也口才」，近來頻頻失言，加上民調上升後遭民進黨集中火力窮追猛打，讓支持度受到影響。

更值得注意的是本省族群支持度的變化。從台灣民意基金會的民調可以發現，與上個月相比，河洛人有大集結跡象，挺賴的河洛人增加10個百分點，侯友宜則是明顯流失河洛人的支持。

侯友宜過去多年默默推動新北市建設，英勇幹練的鐵漢形象及「多做少說」的性格，為他贏得本省族群及國民黨本土派的心，在新北市的執政成績，更讓他獲得不少地方派系支持。

但國民黨在此次選戰遲遲無法整合，讓這股支持力量逐漸分散，尤其本土派代表的前立法院長王金平，不僅缺席挺侯的國民黨全代會，還三度婉拒擔任侯友宜競選總部主委，稱自己和侯友宜的團隊不是很熟悉，要磨合不太容易。

面對媒體提問是否幫助侯友宜整合地方，王金平也說「機緣未到」，還要侯與鴻海創辦人郭台銘合作，更讓國民黨本土派不知所從。國民黨地方派系更因郭台銘四處邀人「喝咖啡」，讓黨內鬧分裂。

於此同時，賴清德一方面透過網路社群不斷塑造「與年輕人站在一起」的形象，並由府院持續推出青年安心成家購屋優惠貸款、租屋補助等多項青年政策，積極拉攏挺柯主力的年輕族群。

另一方面透過拜廟等行程，深入地方宮廟和宗教團體，鯨吞蠶食國民黨在地方上的基層勢力，搶食侯友宜河洛人及國民黨本土選票。 面對「團結的民進黨」，國民黨早就沒有分裂的本錢，過去引以為傲的組織戰近年早已無法動員，本土票的流失對國民黨更是一大警訊，一旦無法止血，影響的將不只是2024的總統大選，更將衝擊國民黨未來所有選戰，這已不是侯友宜「一個人的選戰」，而是國民黨的生死存亡之戰。