最新的兩則新聞值得對比解析一番：一個是民眾黨主席柯文哲受訪時透露，故總統李登輝教他以後與對岸提到兩岸關係時，強調「特殊」就好，少提「國與國」。另一個是最新民調顯示選戰「三腳督」局面出現詭異變化，仍居首位的賴清德支持度遽增，剛升至第二的侯友宜則大跌回第三。

兩岸關係的定位與政策路線，絕對是下任總統選戰的論辯主軸，「和平與戰爭的抉擇」更是在野陣營不斷訴求的重中之重，但在賴清德赴美過境訪問以來，隨著外在形勢與新聞的走淡，相關交鋒似也出現階段性的冷卻。歸納起來，侯賴柯在兩岸論述上的訴求，有以下兩大微妙的相同點。

其一，三人如今在選戰中的訴求乃至包裝宣揚上，若不深究其實，一般民意憑感受很難分出潛藏的差異。中華民國的國號與憲法，加上對台灣本土利益與感情的強調，幾乎是三人都會提及的共識；所異者在於賴延續蔡英文路線將國號稱為「中華民國（台灣）」，表示自己不會搞台獨；而侯反對台獨的立場最明確，並支持「合乎中華民國憲法的九二共識」。

其間看似大同小異，但盲點一點就破，因為不僅大陸當局屢次強調要「聽其言、觀其行」，台灣不少的非綠與中性選民也知道民進黨常常說的是一套、做的又是另一套。

其二，三人的兩岸主張與訴求，至今多採取「不求有功、但求無過」的守勢，不敢有大開大闔、令人眼睛一亮的攻勢，而柯文哲堪稱悠遊於藍綠之間的異類。他最令人印象深刻的訴求堪稱「兩岸一家親」、同文同種應多交流，除此之外，並無其他較「紮實」的主張。最新受訪透露李登輝傳授秘招的說法，其實也不是什麼主張或理念，緩和緊張的效果或許達到了，卻依舊是一種行銷包裝的討巧，中共當局的反應也可想而知。

至於最新的民調為何出現如此變化，在因果釐清前必然有很大爭議，但顯而易見的是，賴清德目前採取了三招應變：一是全力去除、沖淡其台獨色彩，以擴大爭取中性選民支持，以及美國乃至大陸方面的認同。二是在形勢看好領先下，盡量降低主動出擊的機率，力求減少變數，準備接收勝果。三是針對老二打擊，讓二、三名支持度拉近，製造相互不服、難以合作的困局。

從選戰開打以來，兩岸關係的和戰抉擇、綠色執政的貪腐濫權，一直是民心關注的兩大面向，前者牽涉到意識形態與對岸、國際等複雜變化，稍一不慎，便可能導致過猶不及的後果；但後者卻是影響台灣興衰成敗，選民自己可以看清楚、想明白、理性做出取捨的，因為統獨主張與意識形態絕不應成為貪腐濫權、禍延子孫的保護傘！針對民進黨的各種弊案，尤其是賴清德本命區台南的猛打揭弊，才能讓侯柯二人重新滿血復活！

（作者為資深媒體人）