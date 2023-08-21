大陸國台辦21日宣布，由於台灣輸入的芒果檢出病蟲，因此自即日起暫停台灣芒果輸入。對此，農業部表示，大陸這種做法並不符合國際規範，農業部還強調，反正是內需型水果，所以大陸此舉對芒果農衝擊不大。

面對蔡政府對兩岸往來善意極為有限下，大陸已陸續對台灣產業展開三種反制措施，一是展開貿易壁壘調查，二是在確認有傾銷事實後，對台灣相關產品課徵反傾銷稅，三是直接暫停進口特定產品。

這三種做法的源起不同。貿易壁壘調查是大陸要了解為什麼有2455項產品遭到台灣禁止進口；反傾銷是目前WTO數量最多的爭議，可見是最常被使用的貿易措施，而大陸對台課徵反傾銷稅的對象又屬ECFA早收清單，業者受到的衝擊極大。

日前大陸商務部宣布自15日起，對台灣進口的聚碳酸酯（PC）課徵反傾銷稅，稅率高達16.9%至22.4%。PC是ECFA早收清單項目，關稅為0，我在大陸市場的最大競爭者是韓國，而韓國在加入RCEP後，未來關稅將逐步降為0，目前則為2.5%，台灣出口到大陸的PC被課徵反傾銷稅後將完全失去競爭力。

台灣透過ECFA的優惠，1年出口到大陸的金額約200億美元，其中，石化業約占45%、90億美元，其次是機械設備68億美元、紡織約12.5億美元。在PC被課徵反傾銷稅後，機械設備和紡織產業的業者都十分憂心之後可能輪到他們。

除了反傾銷調查，今年4月間，大陸商務部公告將對台灣2455項商品進行所謂的「貿易壁壘調查」，當時國內產業界就猜測大陸很可能取消ECFA。事實上，至2020年實施已達10年的ECFA，當時即傳出可能終止；近3年來，不斷有「狼來了」的說法，但蔡政府總是強調，ECFA對兩岸都有利，還拚命呼籲大陸不要以政治干預經濟。

然而，面對兩岸經貿事務，蔡政府的政治動作從來沒有少過，例如今年年初台灣基進檢舉有一款大陸螺螄粉有統戰標語，結果發現，其實大陸相關食品根本禁止進口到台灣。綠營政治人物沒事找事、大吵大鬧的結果，反而觸發大陸啟動貿易壁壘調查行動，本來調查項目是2455項，本月17日增加為2509項，不但越調查越多，且陸方公布的初步調查顯示，台灣對中國大陸的貿易限制措施涉嫌違反WTO有關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制」原則等規則。這項調查預計在今年10月12日前結束，最終可延長至2024年1月12日，也就是台灣2024總統大選1月13日投票日前一天。

面對ECFA可能叫停，蔡政府認為其中55%的電子零組件，在《資訊科技協定》及《擴大資訊科技協定》（ITA II）之下，本來就是零關稅，所以有沒有ECAF都不受影響，因此表面上總是顯得老神在在，但終究還有45%的產品是屬於傳統產業，民進黨政府不能當作沒看見，因為包括前述的石化、機械、紡織以及農業等產業，目前看來，幾乎沒有其他市場可以取代大陸市場，且通常行銷資源有限、從業人員又多，影響層面相當廣，對台灣的經濟民生衝擊將很大。

如果大陸真的化整為零漸次叫停ECFA早收清單，那台灣經濟的「至暗時刻」恐將很快到來，「經濟窮台」的「芒果乾」怕是民進黨政府很難吞得下！

（作者為資深媒體人）