副總統賴清德過境美國行程結束，大陸立即做出強烈反應，除東部戰區發動海空聯合戰備警巡，首日出動45架次各型軍機，其中27架次逾越中線及延伸線，另9艘軍艦配合執行警巡任務外，商務部同時宣稱台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，將依貿易壁壘調查結果採取相應措施。長期以來大陸以軍事手段宣示「反台獨、反介入」立場，增加經濟牌後，台灣將同時承受軍經雙重壓力，面對此一新情勢，台灣需有新思維。

低調過境仍軍演 不尋常

照說大陸對賴清德這次過境美國，反應不需要如此強烈。美國接待規格大不如前，AIT主席羅森伯格未依例於紐約接機，而改在回程舊金山接機，也沒有任何美國官員、國會議員、智庫和賴清德互動，他只參加僑宴與看球賽，純屬私人性質，與2022年過境洛杉磯，AIT主席莫健親自登機迎接，期間並以視訊方式與17位美國國會議員對話相較，有如天壤之別。

美國之所以低調，是為了避免破壞美中逐漸升溫的關係。拜登政府在與中國激烈競爭的同時，仍希望維持溝通對話關係。美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞先後訪中，接著商務部長雷蒙多即將到訪，美國也對回任大陸外交部長的王毅發出邀請，若能順利成行，大陸國家主席習近平11月前往舊金山參加APEC峰會，並與拜登舉行「拜習會」的可能性就非常大。

這一連串外交行動的發動方是美國，拜登總統多次對媒體表態，希望和習近平會晤。美國低調處理賴清德過境問題，就是為了避免破壞「拜習會」大局。事實上，自布林肯6月訪中達成「負責任地處理台灣問題」共識後，政府部門對台灣問題就非常謹慎，尤其在台美關係屬非官方關係與台灣不是主權國家這兩個問題上轉趨低調。

美國這次處理賴清德過境，除與台灣充分溝通，要求賴清德低調謹慎外，也與陸方有一定的溝通。大陸軍演動作雖大，但規模有限，而且僅一天，次日就恢復常態，僅2架次軍機、6艘次軍艦在台海周邊活動，算是給了美國面子。大陸對美國雖不存幻想，為全面競爭做好準備，但不代表拒絕往來，將依據自己的判斷和需要採取行動。就目前跡象研判，習近平有意赴美參加APEC，並與拜登會談。既然美中關係可控、拜習共管台灣有效，大陸仍然對賴清德過境美國做出影響深遠的反應，其理由就值得深究。

台灣明年1月就要大選，大陸對這次大選十分關心，但也十分小心，避免再讓民進黨「撿到槍」扭曲大陸對台政策。大陸曾經對侯友宜有所期待，但侯投入選戰已3個月，不但在野陣營整合困難，下架民進黨毫不樂觀，兩岸關係論述更是不清不楚，所謂「中華民國憲法的九二共識」與民進黨的「兩岸互不隸屬」看不出差異何在，只得放棄對台灣政黨與政府的期待，自己面對、處理台灣問題。

對台打出經濟牌 施壓力

大陸對蔡英文拒絕接受九二共識雖不滿意，但初期仍保持一定的禮貌，畢竟她堅持《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》的兩岸關係定位，但蔡第二任期提出「中華民國台灣」定位，虛化中華民國、深化兩岸互不隸屬，以切香腸方式改變現狀，大陸也開始切香腸改變台灣周邊軍事態勢，不但沒收海峽中線，海空軍與火箭軍武力更進入台灣東方海空領域，台灣四面受敵。

賴清德在現實條件束縛下或許不會實現法理台獨，但政治DNA與偏執的性格，注定他一旦當選，兩岸關係只會更壞，大陸只得為兩岸關係惡化做好準備，這才會打開對台政策工具箱取出經濟牌。全球景氣衰退，台灣出口連11黑，今年經濟成長保2困難。台灣片面禁止大陸2455項產品進口，明顯理虧，一旦大陸放棄「兩岸一家親」，要求台灣依WTO規範開放市場，否則以加徵關稅制裁，台灣農業與鋼鐵、工具機等製造業將蒙受重大打擊，出口衰退加上大陸關稅制裁，台灣經濟前景不忍設想。

大陸不會武統，但要為賴清德當選總統做最壞準備，一方面和美國合作共管台灣，避免賴清德暴走，另一方面用經濟牌讓台灣民眾有感。民進黨對大陸判斷錯誤，花太多資源強化國防硬體，卻對大陸虛化海峽中線，軍機艦直逼領空、領海束手無策，又對大陸打經濟牌毫無準備，置台灣經濟於險地。侯友宜還有機會，趕快補充兩岸論述，讓工商企業界與希望兩岸和平合作的選民奮起支持國民黨，避免台灣經濟蒙受損失。