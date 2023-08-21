郭台銘說的越多，越顯示他對於政治的無知，民調迅速下降就是明顯的反映。選舉並非靠一人，而是靠一個團隊，不像商人可以由大老板自己決策，郭台銘小看了政治的複雜性，一會關公、一會媽祖，讓人不知今是何夕，以為活在神權時代。無論如何，郭台銘這場鬧劇該是下檔的時刻，對郭台銘自己來說，已經造成嚴重的傷害。

日前鴻海創辦人郭台銘到基隆舉辦造勢活動時宣示，他不會組黨，要聽從主流民意，現在兩個最大在野黨參選人只想到個人利益，背離主流民意。什麽是主流民意？最希望郭參選的人並不是正面肯定他，而是讓他裂解在野陣營，永保綠營長期執政，也沒有民意反映出來期望他參選，一個老四說老二和老三只想到個人利益，這是什麼邏輯？

民調敬陪末座的郭台銘哪來的主流民意？郭台銘的言語只有顯示出他的狂妄與無知，有錢的人多的是，人外有人，天外有天，須知現在圍繞在他身邊的民代與地方派系，看的是他的錢，而不是他的人

其次，他想要邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡，就兩岸問題、政治清廉、公平正義坐下來好好談，也可以公開辯論，看誰能帶領台灣走向和平、繁榮經濟、政治清廉，這就是他提出的主流民意價值觀。照理說，他應當與有權力有決策權的民進黨賴清德辯論，怎麽反而找在野的辯論，這不是很奇怪嗎？侯友宜更指出，自他被國民黨徵召參選總統以來，曾經親自三次登門拜訪郭台銘，但不得其門而入，現在郭台銘約喝咖啡，禮貌上他應該展現更大誠意，再次登門拜訪。是誰擺譜？擺架子呢？怎麽話都是郭台銘自己說的算？

再者，無論三個或四個人參選，結果意義都不大，非綠陣營只要分裂，在野勝選機率幾乎微乎其微，除非綠營爆發大弊案或新潮流貪腐曝光，如高端、綠能等疑雲風波，或美日外力大轉向，或是造成兩岸局勢一日丕變，兵凶戰危，否則綠營連任勝選的機率很大。在此情況下，台灣綠能反核的能源政策將有大轉向，追求法理台獨不可控的危險衝突情勢可能性也將大為提升，這麽簡單的道理，郭台銘都不了解嗎？沒有和平穩定的兩岸關係，郭台銘的身價有可能一日慘跌，商人不光是看能力，還要看環境的變化。

總之，郭台銘歹戲拖棚，自以為可以玩弄大家，殊不知自己才是大家茶餘飯後的笑柄；國民黨主席朱立倫表示，不能「只有自我、成功一定要有我」，否則無法團結合作；趙少康先生對郭台銘喝咖啡說，郭董的文膽們可能忘了，「三隻小豬」是蔡英文連續2屆選舉時的競選口號之一，當年還靠「小豬撲滿」，爭取了許多媒體版面和小額捐款。郭台銘各項民調都顯示，他都沒有出馬的正當性。因此郭台銘自我感覺良好，不要變成狂妄無知迂腐之人，郭台銘所主演的鬧劇該下檔了吧！（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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