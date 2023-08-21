自8月1日起，我外交部再度延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施1年，至明年7月31日為止。授予此3國14天免簽證之禮遇，其結果令人憂喜參半。喜的是：我國在主動外交的途徑上，又向前邁了一大步；憂的是：如果變成僅僅只是我國單方面給予免簽證，而相對國依然如如不動，那麼外交部到底該如何因應？
對等原則也稱互惠原則，係指在國際關係和條約中，一個國家公民或法人從另一國處獲得的優惠、利益、懲罰等，應當以同樣的方式回報。
例如，對等原則被用於降低關稅、向外國作者授予版權、相互執行判決以及放寬旅行限制和簽證要求等。以常態觀察，當下台泰、台菲、台汶簽證並不對等，如何突破，實乃當務之急。
特別引人注目的就是赴泰旅遊簽證，看到平均每個月都超過5萬人申辦，這筆6000萬元進帳，於泰國駐台經濟貿易辦事處而言，的確不無小補，然而僅僅因為這項小利，造成國人不爽的反效果，恐怕讓泰國損失了好幾倍於簽證費的觀光財，值得嗎？
當今國際間互動，多半秉持禮尚往來，其中影響國格最鉅者，莫過於對等外交了。個人在此臆測，外交部主動釋出免簽證的善意，可以說是用來測試對方的誠意度吧！然而個人猶然衷心期待外交部的此項細膩策劃，可令互惠外交早日成型，吾輩拭目以待！（作者為前駐索羅門群島技術團水利專家）
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