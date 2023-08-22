副總統賴清德出訪巴拉圭與過境美國返台之後，大陸東部戰區隨即宣布在台灣周邊舉行海空聯合軍演，並強調這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的警告。只是，儘管兩岸正處在兵凶戰危的情境，綠營為了美化賴清德平淡無奇的美國過境之旅，卻詭辯說這是美台達成「共管中國」的模式。其實到底是美台「共管中國」，還是拜習「共管賴清德」，恐怕還是後者才能成理。

綠營詭辯的說法是，這次賴清德過境美國，打的是「安全牌」。這張牌是美台雙方共商的產物，主要是為了「共同控管中國風險」；因此既是高度的默契，也是兌現承諾的自制，雙方業已順利藉由這次的實際演練，建立出互信的合作模式。

美國一再說明，賴清德過境美國是美台行之有年的作法，尤其是在過境紐約時，美方也只派出美國在台協會理事出面接機，並沒有任何高官或國會議員出面，看不出台灣有與美國「共管中國」的意義。即使賴清德在對僑胞談話、接受台灣媒體的採訪，都是四平八穩。另外，賴清德接受《彭博新聞》的專訪，也是先前就做好的訪問，只是在出訪時發布罷了，看不出賴清德有與美國「共管中國」的想像空間。

反倒是，大陸在宣布對台軍演時，東部戰區新聞發言人施毅大校就直言，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。亦即，美國既然無法管好「務實台獨」的賴清德，那麼就由大陸自己來管。雖然，我方府院與國防部均抨擊大陸軍演才是真正的「麻煩製造者」，但是，我方除了叫罵，又能奈解放軍何？

尤其是這次解放軍的軍演，重點在演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這裡面穩含著更實際的突襲，奪取制空、制海權，而不像過去兩次圍島與環台式的大面積演習，解放軍若重點突破國軍的防衛，我方又如何防範解放軍對台灣本島的進擊？

再看這次大陸對台軍演，美方並未派遣任何軍艦協助維護台海安全，既然美方不管大陸這次對台軍演，顯然是美中已經形成某種默契，美國放手讓大陸直接「管理台獨」，只要不越過美國武力解決的紅線，美軍應該不會再派出航母來台威嚇解放軍。

所以，過度的自我陶醉，才是國家安全最大的隱憂。台灣人民大部分愛好和平，所以相信解放軍即使在台海周邊進行聯合作戰軍演，也不會真的發動攻台舉動。可惜的是，民進黨人不知道台灣人民愛好和平的信念，卻以3成多的支持度，挾持近7成不想要戰爭的人民可能一起被捲入戰爭，這是極度不道德的政治操作。

烏克蘭不就是少數政客挾持大部分民眾導致俄烏戰爭的惡果，烏克蘭從獨立之後的40年家國建設，幾乎被這場戰爭毀於一旦。試想，戰火不熄的烏克蘭人民，現在想的必然是「八月秋高風怒號」，「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山」，問題是，戰爭已經讓烏克蘭人民連避風雨的處所都沒了，哪還有廣廈千萬間？

台灣不受戰爭的荼毒，主要是大陸還把台灣人民視為一家人，不想「中國人打中國」，這是大陸和平政策的根源，如果大部分的台灣人都被民進黨教育成不認同自己是中國人，那麼炮火會打向何處，不言可喻。反觀，台灣能夠自保，已經是天佑台灣了，又如何能夠有足夠的實力與美國「共管中國」。這種自我催眠式的想法，可以騙騙選民，如何能騙得了國際？所以，想像「美台共管中國」，或是「國際共管中國」，都只是一種天方夜譚。

台灣不需要詭辯的政客，也不需要自我膨脹的媒體人，反而需要一些實事求是的「務實政治工作者」，賴清德過境美國表現得低調，那是美國對賴清德的不信任，為了避免大陸的反應過大，所以必須壓抑賴清德的過境言行，以及不至於過度抬高他的身價，否則不是違反美國不在三黨參選人中選邊站的承諾。

為此，民進黨更應該清楚認知賴清德過境之旅美中的盤算，美國是扮演壓抑者的角色，大陸則是以軍演展示對賴清德台獨言行的不滿，雖然看起來不像是「共管」，但卻呈現毛澤東「你打你的、我打我的」的戰術，各打各的，其實也是某種默契下的「共管」，民進黨若認清這種美中共管新模式，就不會誤以為自己可以和美國「共管中國」了。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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