華為總部位在深圳。(示意圖/Shutterstock提供)

「生活了這麼多年，這裡完全是我的第二個故鄉。」談到自己在廣東的生活，台灣新北市的陳彥廷如是說。

陳彥廷的父親年輕時從新北白手起家，做製冷生意。二十年前，為了尋求更好的發展機會，將工廠開到了廣東東莞。那時，年幼的陳彥廷便跟隨父母一起，闊別家鄉去了廣東。如今，二十年的時光過去，「感覺自己已經算是個徹頭徹尾的廣東人了。」陳彥廷笑稱。

從小學到高中都在東莞當地學校上學，陳彥廷最大的體驗就是快捷和方便。「衣食住行上都是如此。外賣的選擇很多，想吃的都可以點到，配送費非常便宜。在網上購物，物流很便捷，包裹經常下單第二天就送上門了。」陳彥廷說，「我給手機充值話費，都是用App線上操作，基本一秒到賬，要是兩分鐘沒到，都要懷疑充錯號了。在台灣，充值話費需要去營業廳辦理，有時要等半個小時左右。」

東莞，在陳彥廷看來，是個「舒服」的城市，人們在享受城市便利生活的同時又沒有太多約束，大家經常穿著拖鞋、短褲就出門了，氛圍很輕鬆。

到了每年的春節、中秋節等節日，陳彥廷會同父母一起回到台灣，與親朋好友團聚。今年八月，他剛在台灣為父親慶祝了父親節。

在新北的街道走走逛逛，陳彥廷感受到的是一種更加傳統的城市氛圍。城市很多建築的風格和樣貌都保留了舊時的模樣，「從小時候到現在，周圍的環境幾乎沒有怎麼發生變化。」街邊經常能看到幾十年味道不變、一代傳一代的小店，一些傳統的節日習俗，如清明節整理族譜、上山祭拜祖先，過生日吃長壽麵等也被較好地傳承下來。「長壽麵必須要加一根蔥兩個雞蛋，媽媽會讓我把蛋的兩頭各咬一口。」陳彥廷回憶道。

陳彥廷說，近幾年回台灣，能明顯感受到大陸的文化、習慣對台灣的影響。小時候，街道上大多是傳統的台灣美食。而這兩年，諸如粵菜館、川菜館等大陸特色口味不斷湧入，也在街頭佔據了一席之地，成為人們追捧的「打卡」場所。一些餐館裡，經常還播放著在抖音上爆火的「神曲」，去買個三明治的路上，都能看到街邊的大叔在車裡刷抖音。「感覺挺神奇的，沒想到抖音的受眾群體會這麼大。」

今年，陳彥廷從英國伯明翰大學電子電器工程專業畢業。九月，他還將前往布里斯托大學攻讀研究生，繼續深造。這個假期他大多數時候待在東莞，放鬆的同時為自己充電。談到研究生畢業後的進一步就業選擇，陳彥廷毫不猶豫地表示，自己想要留在大陸，留在廣東。

父親的想法和陳彥廷不同。在他看來，兒子若能進入台積電工作是個理想的選擇，那裡收入高，工作又比較穩定。

陳彥廷有著自己的計劃。他說，自己打算去深圳，爭取進入華為工作。為此他還特意上華為的官網查詢，發現有很多崗位需求自己所學專業的人才。談及原因，陳彥廷表示，一方面，自己已經習慣了在大陸的生活，另一方面，自己每次去深圳，都感覺和上次不一樣：不是這裡新修了路，就是那裡的裝潢又換了樣式。城市發展日新月異，對喜歡接觸新事物的年輕人來說，是個更具挑戰性的選擇。

朋友的鼓勵和支持也是陳彥廷想留在大陸的重要因素。父親創業開廠認識了不少朋友，他們的子女也互相成了夥伴。平時大家一起學習成長，就業時互相提供信息、交流心得，甚至計劃未來一起創業。「這種大家一起共同努力的感覺挺好的。」陳彥廷說，深圳的活力與繁榮，也讓他和夥伴們看到廣闊的發展空間和未來的無限可能。

陳彥廷表示，自己的朋友群體中，有廣東人，也有台灣人。很多和自己一樣到過大陸的台灣人回到台灣，會與身邊的朋友分享在大陸的生活經歷。與那些從沒有到過大陸的人相比，這部分群體出於對生活的直接感性經驗，面對多元信息時更能保持判斷力和獨立思考的能力，對大陸建立更真實、立體的認知。

「希望兩岸在未來的交流能夠越來越多，更多的台灣朋友能到大陸走一走，看一看，親身感受一下大陸的生活是什麼樣的。」陳彥廷說。（陳欣怡）

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