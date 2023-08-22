原本預計於10月12日才會公布的對台貿易壁壘調查結果，大陸商務部提早在8月17日「劇透」：其認定台灣對大陸確實存在違反世貿組織（WTO）規則的不公平貿易。國台辦還加碼強調：基於此要「研究中止或部分中止ECFA項下關稅優惠」；話音剛落，又於21日宣布自即日起暫停台灣芒果輸入大陸。由於這是中共首次針對終止或調整ECFA釋放如此明確訊息，一時之間，台灣產業界感受到山雨欲來之勢。

可以預見的是：隨著大陸經濟下行壓力的加大，以及民族主義情緒的昂揚，中共勢必更加精算對台各種讓利的效益。如果此刻政府仍無法改變過去的被動防守策略，預判其作為並超前部署，不但將失去解決問題的先機，更將讓兩岸關係陷入難以挽回的境地。直言之，在兩岸經貿戰箭在弦上的此刻，如無法正確解讀中共對台戰略意圖，就無法務實提出具戰略縱深的回應策略。

雖然ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）早收貨品占台灣出口大陸，由曾經最高的26％降至去年約16.9％，但ECFA自2011年1月生效迄今，仍為台灣石化塑膠、運輸、機械、紡織等521項工業產品及18項農產品的輸陸，減免了近百億美元關稅。若ECFA的539項早收清單部分產品關稅優惠被取消，甚至如日前的石化產品加徵反傾銷稅，這些傳統產業的大企業必定只能透過海外生產布局因應，而中小企業則將面臨更嚴峻的市場競爭。

然而，ECFA喊停還不是台灣最大的危機。由於台灣對大陸享有大幅順差，在對岸認定台灣對大陸存在貿易壁壘前提下，無論是要求台灣基於公平貿易開放陸製產品輸台，亦或對台灣輸陸產品祭出懲罰性關稅，甚或對台灣採取限制性進口措施等，對台灣來說，將不啻一場前所未有的經貿風暴。

近年來，隨著國際情勢變化及兩岸關係低盪，中共提出各種「惠台」措施的同時，亦對台施予涵蓋政治、軍事、經貿等方面的「極限施壓」。由於兩岸經貿紐帶相對緊密，因此中共在經貿領域的對台限縮，特別容易讓台灣「有感」。

本報社論於去年即提醒，要正視中共二十大後的台灣經貿風險，特別是大陸磁吸台灣企業赴陸以削弱台灣本地經濟動能，以及對台祭出經貿制裁迫使我政府接受談判。言猶在耳，繼這兩年的農漁產品禁運、加工食品註冊障礙後，中共今年對台又祭出貿易壁壘調查、課徵聚碳酸酯（PC）反傾銷稅等經貿舉措，以及回收ECFA關稅讓利的訊息。然而，面對中共的屢屢出招，蔡政府除了「慣性」發出戰狼式批判，就只能慷納稅人之慨地以大撒幣補貼，或提出緩不濟急的分散市場策略。之所以如此，正導因於對中共戰略意圖的錯解。

事實上，隨著以美國為主的西方國家擴大對陸圍堵，中共更明確強調對台政策主軸，由過去強調「經濟文化交流合作」推進到強調「經濟社會融合發展」。舉例來說，在中共定調今年為兩岸大交流年後，且不論台灣尚未開放大陸專業人士來台，在兩岸關係即使仍相對緊張的情況下，大陸許多省市官員仍表達希望赴台交流的強烈意願；與此同時，從中央到地方、從沿海到內陸，近期大陸各省市紛紛擴大舉辦例如「台灣周」等各類型對台經貿活動，希望吸引更多台灣企業赴陸發展。中共這些舉措，一方面當然是為了建立更緊密的兩岸經貿紐帶；另一方面，則是盼望台灣企業能扮演大陸產業升級轉型的動力；同時，成為突圍美國科技封鎖的力量。

也就是說，在融合發展戰略下，中共落實對台政策的最佳情境，是兩岸恢復對話、並回復過去熱絡的兩岸交流，甚至進一步推進兩岸產業合作。對中共來說，回收過去對台讓利，同時將「惠台措施」限縮在赴陸台灣企業與個人的「窮台」策略，不但將冒著可能激起台灣民族主義情緒的風險，更會致使兩岸心靈契合道路越顯迢迢。因此，透過經貿政策工具化威逼台灣，並非中共最佳的策略選擇；如何維繫甚至強化鏈結，同時建構台灣對陸依賴的經貿結構，才是中共對台經貿的真正戰略目標。

面對中共的經貿戰略，台灣可以選擇順水推舟，亦可以逆水行舟；每個抉擇都伴隨著相對應的風險與機遇。一言以蔽之，在掌握中共戰略意圖的前提下，台灣應基於國際情勢與兩岸現實，設定可行的短中長期目標；在合理的資源配置下，盤點不同抉擇的利弊得失。任何的一廂情願或暴虎馮河，都將讓台灣陷入更大且難以挽回的危機！