近日媒體報導台電預估到今年年底累計虧損將高達近4000億元，瀕臨破產，原因包括國際燃料價格居高不下、電價未合理反映成本、以及向民間購電費用（主要為綠電）等。加上先前民進黨猛批國民黨與民眾黨的再生能源比例願景，卻意外扯出立委賴品妤的父親賴勁麟以1%持股卻能身兼雲豹等19家綠能企業董事長，讓民眾開始注意到「企業賣電賺錢、台電購電賠錢、民眾納稅補錢」的亂象。

自從民進黨提出「非核家園」、「全面廢核」等政策主張後，台灣的能源政策，尤其是核能政策儼然已經成為政治議題。即便2018「以核養綠」公投過關，民進黨政府仍然在公投前後分批將核四燃料棒運至美國，造成既成事實，讓核四重啟更加困難。誠然為了達到「2050淨零碳排」此一普世目標，燃煤與燃油這些高碳排放的發電方式必須逐步汰除，但取而代之的乾淨能源（綠能）應該如何配比？是否要因政治因素全面排除核能？各界眾說紛紜，尚無共識。

筆者任職的台灣新故鄉智庫協會於日前邀集能源相關的專家學者，包括前內政部長李鴻源、前核四廠廠長王伯輝、清大教授李敏、文大教授杜震華、台大教授盧信昌、前台電核工處處長林文昌博士、核能流言終結者創辦人黄士修、台灣風力解密平台創辦人翁華志以及一位不方便透露姓名的核電專家等人，綜合與會人士及筆者個人的觀點與建議，對台灣未來能源轉型政策走向提出下列四點看法：

一、核能機組可以安全延役，提供低價穩定之基載電力

核能機組的使用年限是設計規範需求與運轉執照效期，並非實際可運轉的年數限制，只要在平時定期或不定期測試、大修全面檢查、更換零部件或檢修後安全無虞，經管制單位審核後，就可以繼續運轉。例如美國NRC（核能管理委員會）已核准6部機組延役至80年，而全球有三分之一的核電機組運轉超過40年，依然安全可靠，由此可見，被民進黨政府用意識形態被迫停役的核一、核二廠機組，其實都在安全堪用的狀態，只要再經專業檢測，縮短5年的行政流程，重啓並非難事。

依據台電資料顯示，目前台電自發電力成本（每度），火力發電平均3.82元（燃油8.2元，燃煤3.8元，燃氣3.7元），核電1.57元，風電3.32元，光電4.03元；購入電力成本（每度），燃煤4.3元，燃氣4.47元，風電7.03元，光電4.84元。我國長期能源自主率僅2.1%；核能發電成本最低，且容易運輸與貯存，每次更換可發電18-24個月，適合作為基載電力，也有助於提升我國能源自主率。放眼世界主要國家，凡是能源自主率越低的國家，通常越重視核能，例如南韓的能源自主率與台灣相近，但核能發電比例高達24%。

因此，排除政治因素影響，讓核二、核三發電機組在確保安全無虞的前提下，合理評估及推動延役，年紀最大的核一則可在經過整體評估後，再決定除役或延役，如最後決定除役也可考慮在原址引進新核能技術（如SMR）。核四重啟參考美國先前執行重啟所需時間，一號機重啟作業約需3.5年；二號機重啟作業，晚一號機1.5-2年。如此維持一定比例的核能，除了可以持續供應低價穩定的基載電力外，更能進一步強化國家的能源安全。

二、「核能」與「綠能」非零和關係，以核養綠是能源轉型的雙贏策略

2018的「以核養綠」公投得到54.42%（589萬票）的贊成票，但民進黨除了依法不得不把「電業法」中廢核的條文刪除外，完全無視多數人民透過公投表達的不支持「全面廢核」意見。賴清德日前雖然說出停用的核能機組將作為緊急備援電力，但仍然堅持「台灣不缺電，只是缺綠電」，對「非核家園」並未鬆口。

民進黨政府能源政策原本規劃到2025年再生能源將佔20%，燃氣50%，燃煤30%，但立法院預算中心報告指2025年再生能源占比將僅有15.2%，確定無法達標，不足的缺口勢必要由其他發電方式來補充。以產生相同電力的排碳量來比較，燃煤最高，燃氣比燃煤減少約一半，而核能更只有燃氣的四分之一至一半（以一度電的排碳量計算，燃氣約為300-400公克，而核能全生命週期約80-178公克）。

比爾蓋茲將核電列為零碳發電，強調「這是唯一已證實可以不分晝夜、不分季節、不挑地點，穩定且大規模發電的零碳能源。」日前三三會理事長林伯豐也表示，核電發電成本低，綠電發展需要核電的配合，並將核電做為基載電力之一，否則台電持續虧損，未來台灣的電力經營會有困難。

歐盟已將核能列為綠色能源，因為無論從發電成本、供電穩定、碳排放量與能源自主等角度出發，核能都是現有相對成熟技術中，最適合作為橋接淨零碳排目標的過渡選項。因此許多原本推動廢核政策的先進國家（如瑞典），近年來也開始轉向，暫緩廢核，繼續保留或增加核電比例。顯見「核能」與「綠能」兩者之間並非零和關係，核能具有的各種特點也能為發展更新、更有效率的再生能源爭取時間，透過「以核養綠」，達到「淨零碳排」的目標。

三、能源轉型不應被政治綁架，應客觀務實彈性調整能源占比

民進黨政府以「非核、展綠、增氣、減煤」作為能源轉型的長期目標，其中「非核」顯然受到政治因素影響，也與現階段世界主要國家的核能政策走向背道而馳。從務實角度觀察，燃氣發電受限安全存量低（僅10-11天），新建天然氣接受站也因環保因素進度緩慢；光電用地需求量龐大，每每引起國土保育爭議，且入夜後即無法發電；風電部分也面臨陸上風機趨近飽和，離岸風機成本昂貴，發電季節與用電尖峰季節相反（風電夏季發電效率最低），都有其發展上的侷限。

在民進黨政府「意識形態掛帥」的能源轉型政策指導下，台電不得不配合規劃將核電比例於2025年降為零，大幅增加燃氣發電比例，也無法快速調降燃煤比例，同時還須設定現實上難以達成的再生能源目標。乃至於出現要將低成本與低碳排的核能完全除役，代之以成本與排碳均高於核能的火力發電，甚至要在2026年新增台中與興達電廠三部燃煤機組的荒謬現象。

根據政府資料顯示，台灣近年積極推動再生能源發展，再生能源裝置容量佔比從2016年的10.3%增加到2022年的25.3%；發購電量則從2016年的5.1%上升到2022年的8.6%。再生能源中成長最速者首推光電與風電，從2016年到2022年，兩者的裝置容量成長分別為光電的9.93倍與風電的2.36倍，而預估到2030年風光電合計的裝置容量將達到40GW，約為2022年的四倍（風電1.58GW，光電9.72GW，合計11.3GW），但從2025年再生能源目標已確定跳票的情形觀察，從現在開始到2030年要成長四倍的目標顯然更難達成。

四、童子賢呼籲民進黨將再生能源與核能合併為「綠能」

和碩董事長童子賢先前曾提出應考量核能的優點，酌量採用核能。政府應該擴大視野，將再生能源與核能同時合併為「綠能」，並依據未來新能源技術發展情形（包含CCUS、低碳燃料、氫能、生質能、生質燃料等，IEA預估2030年後這些新能源技術將佔再生能源的五成），客觀務實地彈性調整各種能源占比，而不是死抱著「非核」意識形態，一意孤行，蠻幹到底。

能源轉型政策是一個科學議題，不應被政治上的意識形態綁架，更不能淪為特定政黨與少數特權階級以權謀錢的工具，從台電虧損與雲豹案就可以看出何謂「錯誤的政策比貪污更可怕」。賴品妤針對重啟核四一句「重啟個屁」，透露出的是民進黨執意廢核背後的龐大利益，與幾年前政府全力護航高端疫苗何其近似。幸而近來已有越來越多民眾願意重新看待核能存廢問題，而綠電發展遭遇困難與顯現的若干弊端，也迫使賴清德不得不公開表示會將核電做為緊急備用電力。值此台灣能源轉型的關鍵時刻，民眾更應慎思明辨，理性以對。

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究部主任）

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