最近有關前立委賴勁麟一手包攬了近20家綠能產業鏈，肆意以標案方式侵吞國家的資產，大飽其私囊的作為，激起了全民的憤慨，「雲豹小公主」立委賴品妤成為眾矢之的，而「綠能，別人不能」的質疑，更是越演越烈。

另一方面，所謂的「黨產會」主委林峰正也宣布已追討了國民黨的「不當黨產」逾千億之多，且將不會有「落日」期限，換句話說，只要民進黨執政的一天，追殺的動作就會永遠持續下去。

這兩件事，都牽涉到了「貪瀆」的問題。國民黨的貪腐，向來是民進黨指斥最嚴厲的「罪狀」之一。國民黨初來台灣，以一黨專政的威權，進行統治，勢必有財產重新分配的問題，而其間居心叵測的弊端，必然層出而不窮，也「圖利」了不少依附國民黨而起家的大商人，如蔡潔生就是非常明顯的例子。但是，我們卻很少見到國民黨要員的本人及家族，是涉案到其間的，從蔣家父子以下，歷來實際掌握台灣經濟大權的，如孫運璿、趙耀東等人，也未聞其染指到使自己家大業大。

嚴格說來，兩蔣時代還是頗能掌握到「政商分離」的原則的，個人貪瀆的現象，當然絕對也有，其實並不如想像般的嚴重，而且一旦查出，必然是嚴懲不貸。如果非說國民黨貪瀆，當然，為數高達千億以上的「黨產」，就是最確鑿的罪狀，國民黨自然是難以逭免的。國民黨事實上也是藉著威權，壯大了自己的資產，「圖利」了政黨本身，但個人是往往沒有得到什麼好處的，所以我們所看到外省政官及後代，土地、房產、事業，皆不足與數，甚至連馬英九當了8年總統，解甲歸田，也不過只能回歸到興隆公園的公寓棲身，何嘗有翠山莊、帝寶的豪宅？

國民黨家大業大，既有黨產，又有組織動員的能力，以此投入選舉，當然會有百戰不殆的勝績，在陳水扁崛起、民進黨主政之前，可以說是席捲了多數立法院的席次。立法院是最重要的立法機關，國民黨儘管被批評為貪腐專政，但立法一事，還是算識得大體的，絕對不會因人設事，從法律的制訂上動手腳，以合法掩護非法，如此名正言順的貪瀆。

國民黨的貪腐，是由黨獨佔，個人少有從中謀利的機會，屬於「組織性貪污」，但民進黨的貪污，是以派系、個人聯合性的「結構性貪污」，民進黨本身是沒有所謂的豐厚「黨產」的，但其中的派系，如眾所詬病的新潮流，主導了利益的分配，分別針對派系中人或其所欲扶植的同黨人人士，以政治獻金或是安插至國營企業，朋分利益。組織性的貪污，個人獲利有限，因此容易心生不滿，故離心離德；結構性的貪污，利益均沾，每個人都能獲得好處，因此向心力就非常的凝聚，形成了共犯結構，其勢力可以說是無遠弗屆的。

基本上，民進黨的整個貪污結構，分三途而進，一是在掌權之後，分茅裂土，將有功的人士，不論資歷、能力，一一安排了肥缺，坐擁高額的收入，甚至不惜攀親帶故，一家子受惠，台苯的吳家，即為顯例。一是透過立法院的修法，春江水暖鴨先知，使知情者先行預備，而一旦法案通過，立即可以入股分頭成立各家公司，然後以標案方式，將國家的資財轉納入私人的口袋，雲豹的綠能企業鏈，足為代表。一是以國家政策方式，強行以強大的立院優勢，通過條例、預算，不受監督，而酬傭於綠色的地方政府及勢力，8800億的前瞻計劃、8400億的防疫預算、高端疫苗等等，即為顯例。一塊大餅，由民進黨烘培、切割，然後依親疏遠近，分潤給自家人。

這是比國民黨更高明的「藏富於黨」的技巧，雖然肥富的不是黨本身，但因為個別成員不定時的回饋，黨也同樣可以不虞匱乏，甚至還可避免樹大招風，即便未來受到清算，也不會像國民黨一般有單一的對象可以追討。

民進黨牢牢掌握住行政權，宰控著種種政策的制訂方向，透過立法院的立法，推行向全台灣，即便偶有弊端，也可以藉由司法的拖延，漸次消泯其可能的後患，此所以光電案雖喧騰已久，卻始終無法水落石出之故。行政、立法、司法，三管齊下，這正是為何「綠能，別人不能」的最大關鍵。

「綠能」的結果，就是肥了民進黨，而瘦了國家資產與百姓的荷包。這種「三合一」的貪汙、掠奪模式，在蔡英文政府主政的7年多，是枝牽脈連，越鋪越廣、越演越烈了，如不能加以遏止，未來台灣將不可能有前景可言，這是可以斷然確定的。

目前民進黨從教育入手、媒體為輔，愚化民眾的方式，已使其擁有35%以上的鐵票部隊，非綠的政黨，如果再私利縈懷、各自為政，儘管可能有6成以上的實力，卻票源分散，無論如何都是無法取得行政權的，當然，立法院也極可能依舊是民進黨過半獨大，司法將永遠不敢「辦綠」，「政黨輪替」、「聯合政府」喊得再震天價響，也還是無濟於事的。如此之下，「綠能，別人不能」的夢魘，終將無休無止的持續下去。

（作者為退休大學教授）

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