八二三炮戰65周年了，我們可以看到許多政治人物紛紛表達紀念之意，而新黨認為，我們在記得這段歷史的同時，更重要的是，要了解八二三給我們的啟示。

我是金門人，從小就看到周遭許多鄰居，因為八二三炮戰，而不幸失去了親友，或者遭受傷殘之苦，而且從1958到1978年，金門仍持續被大陸炮擊，這些身邊血淋淋的案例，是生活在台灣本島幾十年沒有遭遇過戰火的台灣民眾，難以體會想像的，也因此更堅定了我的主張，台海絕不能再發生戰爭的想法。

雖然如今我們可以看到，各黨派、各政治人物都把和平掛在口頭上，但重點是，怎樣的做法才能確保和平？台獨無疑是引起兩岸衝突的最大不穩定因素，如今連過往被稱為「台獨金孫」的賴清德，都強調不會更改國名，沒有台灣獨立路徑，意味著民進黨也知道，台獨風險太高，不能真的去實踐，台獨就是條死路。

可問題是縱使沒有直接宣布改國號，民進黨的種種作為，從背棄兩岸之間原有的九二共識，到修改課本課綱偷渡一邊一國，種種作為都加劇了兩岸之間的對立緊張關係，使兩岸開戰的可能性相較馬政府時代大幅拉高。

因此，重點不是政治人物或政黨怎麼說，而是他們怎麼做，重回九二共識，揚棄跟大陸對抗到底的錯誤路線，才能確保台灣的和平，避免八二三的悲劇在台灣上演，為此，新黨也推出了反兵役延長公投，就是要逼政府改變錯誤的兩岸對抗政策，希望所有的政黨和候選人都能一起響應，拒絕讓台灣變成戰爭之島、地雷之島，這樣才是真正記取了八二三的悲劇。

（作者為新黨主席）

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