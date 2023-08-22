大陸商務部公布對台貿易壁壘調查初步結果，認定台灣禁止大陸2509項產品進口，涉嫌違反WTO「非歧視」、「普遍取消數量限制」等相關原則，存在貿易壁壘。隨後國台辦回應，此不僅不符合ECFA精神、有礙兩岸經貿關係正常化發展，也損害大陸相關業者利益，並讓台灣消費者權益受損，台灣當局應盡快取消對大陸相關的貿易限制措施，否則陸方將採取適當措施加以反制。

工商界擔憂 陸不再讓利

消息一出，台灣各界立刻炸鍋，ECFA存廢問題再度浮上檯面。工總及工商協進會紛紛表態，希望問題能夠及時有效解決，不要無限上綱、加深兩岸衝突對立，甚至造成ECFA就此中止。特別是面對兩岸政治僵局，如果官方無法對話溝通，或許應授權民間，由智庫或經貿組織充當中間人，透過多元管道與大陸溝通協商，化解彼此歧見。兩岸經貿衝突升溫，絕非企業或人民所樂見。

工商界急如星火，民進黨政府卻置若罔聞，自說自話台灣未違反WTO規範，定調陸方是泛政治化行為，卻看不見務實解決貿易壁壘問題的行動與決心。顯然，蔡政府到目前為止，依舊不把陸方釋出的訊號當作一回事，還以為大陸想拉攏台灣民心，不會輕易放棄惠台措施。殊不知，當蔡政府一方面拿取大陸好處，另一方面又與美國聯手對抗大陸，大陸不只官方單位與智庫不是滋味，民間社會與網民更是忿忿不平。

令人擔憂的是，大陸對台經貿方針將改弦易轍，揚棄友台、惠台思維，從單向讓利轉為公平貿易，不再獨厚台灣。而在此前提下，中止ECFA，收回惠台措施，都將成為選項。難怪工商界大老紛紛呼籲，盡快恢復兩岸對話，避免事態擴大。作為兩岸經貿指標的ECFA一旦被中止，受損的絕非只有早期清單內容，還會嚴重衝擊台灣整體產業、出口與經濟。已深陷衰退泥沼的台灣經濟將雪上加霜。

此非危言聳聽。攤開財政部出口及經濟部外銷訂單數據，經貿高度依存大陸，早已是不爭的事實。2018年中美貿易戰開打後，兩岸經貿數字下滑，但相對比重而言，仍無任何國家可以取代大陸。譬如，在出口方面，2022年大陸仍是台灣首要出口地區，比重高達38.8%，遠比排名居次東協的16.8%，高出22個百分點。而根據外銷訂單海外生產實況調查統計，2022年大陸生產比重高達39.2%，不僅是海外生產首位，也遙遙領先東協的4.6%。

失大陸市場 順差轉逆差

差距太大，短期內沒有逆轉的可能，大陸生產與市場對台灣的重要性無可取代。台灣外貿龐大順差，大陸市場厥功甚偉。2022年台對大陸貿易順差1004億美元，若按大陸海關統計更高達1565億美元，是台灣整體貿易順差514億美元的3倍之多，一旦失去大陸市場，巨額順差立即轉為逆差，台灣經濟更難樂觀。

馬政府時代能與大陸談成多項協議，並從大陸市場取得諸多好處，關鍵在兩岸願意在一個中國原則下促進交流合作，創造和平統一的條件。民進黨執政後，台灣對大陸態度丕變，兩岸關係日益惡化，尤其美中關係降至歷史最低點，台灣一面倒傾向美國，兩岸鴻溝更深。

陸方尚未把話說死，但情勢若繼續惡化，哪一天突然宣布中止ECFA，或許不需要太過意外。畢竟，當北京意識到對台讓利等於熱臉貼冷屁股，追求兩岸公平貿易、提高關稅與非關稅障礙，就是必然。惡意螺旋趨勢並非不可扭轉，關鍵不在兩岸領導人，而在人民的認知。

明年總統大選將屆，台灣能否選出一位能跟大陸坐下來好好談的領導者，找回兩岸相互信任的基礎，將攸關兩岸經貿未來的發展。對此，台灣選民要好好思考並做出正確選擇。