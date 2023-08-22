今年是八二三炮戰勝利65周年紀念，也是2023年兩岸重啟交流的一年。對於當前的台灣與大陸而言，「兵凶戰危」已是國際外媒賦予台海的專有詞彙，但無論是從台灣的角度，或是從中國大陸的角度，「和平」才是兩岸當前需努力的目標。

65年前的八二三炮戰，雖然勝利方為中華民國國軍，但大陸已非昔日吳下阿蒙，以目前解放軍的實力，完全有能力將我外離島奪下，若是對比當前兩岸軍力，金門島應已無法再度承受第二次八二三炮戰，而台灣多數的民眾也未經歷過戰場的洗禮，對於戰爭多以電影或史料想像，這是台灣人幸運的一面，也是台灣社會不足的一面。

此話如何說呢？多數的台灣民眾，包括筆者在內並未實際接觸戰爭，從正面的角度來論，是台灣人民幸福的一面，畢竟戰火無情，縱使能創造一些可歌可泣的戰史與戰果，但對於多數民眾而言必需是有所犧牲的。從反面的角度來說，正因多數台灣民眾未經歷過戰場的洗禮，因此對於戰爭的判斷仍是以想像居多，這時有可能會做出誤判、甚至不了解實際的戰場環境，對於兵凶戰危的台海無法做出更為精確的解讀，甚至誤認為外援將會在大陸攻台時出沒協防台灣。

以當前兩岸失衡的軍力來說，假使大陸執意武力犯台，對於台灣的摧毀將會是相當巨大，馬政府時代透過良好的政治善意、配合務實穩健的兩岸政策，成功化解兩岸的心結，增進人民彼此的交流。無奈蔡政府執政至今，在不願意承認九二共識、一中各表的狀態下，也無法提出一個能讓中國大陸接受的兩岸政策，當北京當局認為台灣政府不願意正面溝通時，所有對於台灣的軍事、政治壓迫接踵而來，不但改變原有的台海氣氛，更讓台灣徹底失去海峽中線的緩衝區、以及西南方防空識別區的安全，大陸軍機/艦數度逼近台灣，已造成我國的財政支出節節攀升，縱然美方持續以相關法案支持台灣，但仍未使兩岸關係更為和睦。

今年雖貴為八二三炮戰65周年紀念，但台灣必須思考的是，究竟兩岸關係是否真的要走向戰爭，還是最終以和平落幕？是否真的要看見兩岸發生戰爭才願意覺悟？還是可以透過選舉機制撤換不適任的政府，答案就在台灣人民心中。

兩岸之所以能保持彈性，一是基於美國霸權未全然衰落、中國大陸並未完全崛起，二是出於中國大陸政府仍願意耐心等候台灣的答案。隨著兩岸實力差距持續拉大，台灣早已無法單方面擊敗中國大陸，面對兩岸隨時可能攤牌的情況下，最終的結果仍繫於台灣人民手中的選票。換言之，台灣人民可以當家作主，選擇戰爭與和平的道路，為後代謀取更大的機會與機遇。

（作者為博士研究生）