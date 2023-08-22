恆大的故事，不可思議的超展開。我們看到資本的貪婪、野蠻、傲慢，與吃人不吐骨頭。看到資本+自由市場的荒謬盛宴。

絕大部分的業務是地產，絕大部分業務在大陸的恆大，竟然是不是中國公司，而是在境外註冊的公司。以子公司，在香港上市。然後以香港子公司，在大陸從事房地產開發。

恆大負債2.4萬億（人民幣，下同），資產大概是1萬多億，所以目前是資不抵債。最大跟最多的受害者都在大陸。未完工的樓盤，就有大量的購屋者受害。積欠上下游廠商貨款、員工的薪資等等，大部分債務在國內。

但是，卻在美國申請破產保護，以確保它在美國的資產不受追索。當然，這在資本世界，也算「正常」操作。不過，我們就知道，公權力要監管資本，挑戰性何等強。資本家有「鈔能力」，可以擁有大量的工具跟「武器」，為自身利益搏鬥。

透過香港證交所的文件，我們才知道，許太太已經離婚，成為關聯第三方。資本家的資本遊戲啊，我們常常只能後知後覺。比如某集團暴雷，但卻以鉅額款項，捐助家族海外基金會。

沒有交屋卻要繳房貸？恆大大概有7200億還沒有完工交屋的樓盤。而這些樓盤，只要是已經賣掉了的，除非恆大完工交屋。否則消費者不但是付了頭期款，卻拿不到房子。而且，還要繼續繳20年甚至30年的貸款。

我第一次聽到這種設計時，簡直不敢相信。這是一種無良的金融框架。房屋沒有完工，銀行卻可以從購屋人這裡拿到錢，所以，銀行沒有風險了。

這根本是一種讓建商、銀行跟相關環節，徹底把風險轉嫁給購屋者。而且，變相鼓勵監督者跟銀行，不去檢查建商體質。末端的消費者，預付了頭期款，跟房貸。等於是100%的房款，都是由消費者承擔。消費者哪有監督管理建商的能力？

台灣也有預售房屋制度。預繳金額，叫做訂金+工程款，一般是總價的2成到3成。而且是按照施工比例繳費。因為以前會有小型建商倒掉跑路，坑害消費者，所以，後來對於預售屋的資金管理，就比較嚴格。消費者預繳的錢，是在銀行監管之下。銀行按照房子的工程進度，撥款給建商，不能提前把錢給建商。

直到房屋完工，交屋了。房屋真正過戶給消費者，才同步設定抵押給銀行。消費者拿到可以入住的房子，房子也過戶給消費者了，才會開始背房貸。沒有房子，不會有房貸。

所以，最壞最壞狀況，即使建商跑路，房子變成爛尾樓，消費者最大的損失，也就是頭期款。不至於沒有房子還要交貸款。

預售制度，是一種對建商太有利的制度。但是，那需要很嚴密的監管。如果很難確實管理，那就應該停止房屋預售制度。應該在房屋建好以後，才允許開賣。因為，承擔資金鏈風險的，不應該是消費者，而應該是建商。

如果要持續預售房制度，那就必須要改變這個吃人的設計。第一、交屋過戶貸款同步辦理

房子沒有交屋給消費者，沒有過戶給消費者之前，憑什麼消費者要承擔貸款呢？第二、預售款需要由銀行監管，按照工程進度分期撥付給建商。第三、嚴格規定建商的資金槓桿比例，稽核未完成工地的資金池。

恆大的故事，讓我們省思，社會勞動的價值，到底被誰拿走了？價值的分配，應不應該重新思考？資本又要如何監管？

還讓我們看到，境外公司在大陸經商，顯現了權利與責任的不對等。也看到透過各種複雜的股權架構，讓企業主可以逃避各種監管，逃避責任。卻可以方便境外公司，可以把天文數字的資金，以各種名目潤到海外。然後，在海外設立公司、置產，跟各種複雜的買賣與捐贈。

恆大、碧桂園的暴雷，顯示大陸的房地產跟金融，到了必須改變的關鍵節點。過去的模式，非改不可。改革之後，中國的發展會更健康更長久。（作者為作家）

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