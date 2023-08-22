中美洲議會通過尼加拉瓜提出的「排台納中」案，外交部22日在發出聲明抗議後，隨即宣布退出。這樣的結果早在中美洲友邦陸續與我國斷交後就可預見，但政府卻束手無策，只能眼睜睜看著外交挫敗的骨牌效應不斷上演。

為化解各國間的衝突，結合力量共同拓展經貿，中美洲國家在1991年成立「中美洲統合體」，並設中美洲議會、中美洲銀行及中美洲共同市場等超國家組織。當時這些國家全是我國友邦，設於薩爾瓦多的統合體總部大樓是我資助興建，活動大廳還命名為「中華民國廳」，台灣也透過相關組織在中美洲擁有相當的影響力。

不過這樣的優勢在蔡政府上任後被打破，中美洲議會6個正式成員國中，巴拿馬2017年6月與台灣斷交，緊接著多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯都陸續與我國斷交，只剩下瓜地馬拉孤軍奮戰。

如今就連瓜地馬拉也岌岌可危，8月20日才舉行完的總統決選，被視為「親中派」的阿雷巴洛勝出，雖然他聲稱無意改變台瓜邦交，卻也認為這與發展中國經貿關係並不衝突。只是這樣的想法未免太過樂觀，從「前邦交國」及中美洲議會的案例來看，大陸的作法一向是「有我無他」，不會容許雙邊討好。

我國在中美洲勢力的節節敗退，印證了蔡政府外交政策的失敗，儘管外交部還在說，瓜國雙邊關係穩固友好，我在中美洲統合體及中美洲銀行的運作完全不受影響。但同樣的話過去已一再跳票，就別再自欺欺人了。

我國外交困境最大的根源還是兩岸關係，蔡政府執政7年多，讓兩岸和外交都走入僵局，也為下任總統留下棘手的難題。