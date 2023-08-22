歷史總是在時過境遷，百年之後，才看得清演變的關鍵。而某些當時的決策，縱使有千百種正負評價，但唯有從大歷史來看，它的真正價值才會顯現。而歷史人物的智慧與愚蠢、遠見或短視，往往可以成為後世決策者判斷時的參考。

民族為重 不被美利用

八二三砲戰65年後，當年決策的諸種內幕，戰爭過程的爾虞我詐，中、台、美之間的三方算計、戰略奇謀、政治訛詐等，隨著史料的逐步解禁，已逐漸清晰。特別是兩岸形勢推移，在開放探親、金門協議的簽訂、從小三通走到大三通的人員往來，八二三砲戰對後世的深遠影響，已更為明顯。這個過程的思維方式，很值得現在的決策者，不管是執政的民進黨，還是在野的國民黨、民眾黨好好參考。

是的，歷史給了我們寶貴的一課。學習歷史智慧，我們才有走向未來的力量。八二三砲戰的最重要定位，乃是中、台、美之間的三角關係，這是國際大格局所決定的。砲戰的開啟，與毛澤東想試探美國與台灣簽訂的協防條約效力，到底有多大，有沒有邊界，美國想為台灣作戰到什麼程度。因此毛澤東在開打之前，就一再算計打哪裡，打到什麼程度。八二三砲戰開始時，幾萬發炸彈打下的剎那，不僅國軍損失3位將軍，國防部長俞大維受傷，美軍顧問團也有2位死亡。這就是考驗美國要不要參戰的關鍵。如果美國以美軍顧問被中共炸死而開戰，則大可以此為由，派美軍轟炸大陸，理由堂皇正當。而蔣介石也認為該以此報告給美國，依協防條約，金門被襲，危及台灣安全而派兵幫助攻打大陸。他的目的是拖美國下水。

但美國卻不是如此想。美國看穿蔣介石的謀略，所以不答應，要蔣放棄金門馬祖。如此，台灣距離大陸更遠，美國更容易控制台灣，還可以控制蔣氏政權。據說蔣既知美國計謀，特別派密使去見周恩來，告知美國陰謀，並明確說明自己的立場「放棄金馬，怕兩岸有永久分離之虞」。

便是在這種情勢下，毛澤東面臨艱難的抉擇。就戰爭的發動者，勝利當然是第一要務，攻下金門是當然目標。但戰場的勝利，即意味著政治的失敗。但蔣若放棄金馬，被美國分離出去，距大陸更遠，則未來有獨立之虞，政治上是失敗的。所以最後，毛澤東選擇用彭德懷的名義，發表〈告台灣同胞書〉，宣告停火一周，讓敵人補給。

這打破所有戰爭的規則，跌破全世界的眼鏡，當然更跌破美國的眼鏡，但卻是毛與蔣之間「用金門炮火在對話」。兩邊以民族主義的立場，打而不占，纏鬥不休，聯手對付美國。有沒有成功呢？最後的結果，我們都知道了。單打雙不打，打到1979年中美建交，中共才宣布全面停火。

戰爭之島 成和平橋梁

而再過8年後，1987年，蔣經國宣布兩岸開放探親。兩岸開啟歷史新頁。但兩岸仍是維持「不接觸、不談判、不妥協」，直到兩岸以紅十字會的名義，在金門簽訂第一份協議。金門自此從炮火紛飛的戰爭之島，變成握手的和平橋梁。

這整個過程，讓我們看清幾個歷史性的關鍵決策：第一，政治勝利，比戰爭輸贏重要。戰爭只是一時的，但政治的長遠利益，對人民最有利的考量，卻是政治智慧的考驗。兩岸都要慎之再三的思考。

其次，掌握命運主動權。蔣介石不願命運掌握在美國人手裡，運用毛澤東與民族主義感情，拒絕美國掌控，終於以弱小的第三者，即使軍事上必須依賴美國，卻仍可握有兩岸的主動權。這就是權力平衡的智慧。而毛澤東也暗助蔣完成這個計謀。

第三，和平最高指導原則。八二三砲戰顯示了台灣獨立與分離兩岸關係，是美國的最高利益，若台灣失去兩岸的權力平衡，便會失去命運的主動權。因此無論未來誰主政台灣，都要清楚命運的底線，不可失去兩岸的連結，變成單一依賴。否則一旦失去平衡，台灣命運任人操弄，變成戰爭的棋子，恐怕連和平都難保。這才是最大的悲劇。

八二三的政治大謀略，正是歷史留給台灣的最寶貴遺產。