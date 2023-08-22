明年美國總統大選黨內提名競爭業已起跑，為了能夠吸引關注、多獲得幾張選票，各種口無遮攔的言論亦層出不窮。共和黨總統參選人拉馬斯瓦米日前受訪時表示，美國現代生活全靠台灣半導體，他若當選總統將防衛台灣至2028年，屆時美國將在他領導下建立半導體自主供應能力，之後他對防衛台灣的承諾將「大幅降低」，也就是到2029年的時候，美國就可以放手台灣，典型「棄台論」的翻版。

這位語不驚人死不休的拉馬斯瓦米究竟何許人也？現年38歲，是一名印度裔的生化新創企業家，此前一直在經商，與大陸和香港打交道比較多，完全沒有政治相關經驗，算是一位政治素人。相信大家都還記憶猶新，之前他就給台灣出過餿主意，建議台灣家家戶戶都要配槍，用以抵禦中國入侵。

不妨先從他的出身來畫重點：印度裔！也難怪了，的確有承襲到印度阿三的優良傳統—愛吹牛。也正是這一點，直接刺激到了台灣民眾，讓不少人都驚呆了，一旦他有機會成為美國總統，那台灣一定玩完了。所幸，就目前美國大選局勢來看，這位人氣不高、心氣卻不低的候選人，不出意外的話，幾乎很難成為美國下一任總統。

不過他一連串的大放厥詞，卻赤裸裸的暴露出美國內心對台灣的真實想法，就是「用盡廢退」。首先，他的言論反映出了美國的「不靠譜」，早在今年4月，他在參加美國步槍協會的大會上，就曾建議給台灣每個家庭，都配備一把AR-15步槍。當時他的言論很快就發酵了起來，不少人直接留言，罵他白癡，一個發出這麼愚蠢言論的人，都能夠參選總統，美國該有多「不靠譜」，台灣難道真要像美國一樣，人手一把槍？一旦槍枝氾濫、槍擊案頻傳，社會治安豈不亂了套。

其次，他的言論充滿傲慢且自信過頭，而且擺明拿台灣當棋使、當牌打。他說要在4年之內就讓美國擁有半導體自主能力，而且到了那個時候，就不管台灣了，任其自生自滅，這不是「卸磨殺驢」嗎！台灣人民又不傻，怎麼可能同意讓他這麼做。說實話，就以這位的作風，萬一真當上了美國總統，那台灣可就不僅僅是變成「刺蝟島」或者「火藥桶」那麼簡單了。按照他的意思，肯定要先把台灣能搜刮的資源，「扣」得一乾二淨，然後再將其作為對付中國的前線，不惜把台灣變成砲灰。

拉馬斯瓦米作為美國總統候選人，接連說出一系列無厘頭的話，除了用台灣來卡住中國的脖子，遏制大陸崛起發展外，更可悲的是，台灣不僅是美國軍火商的提款機，還是幫美國生產晶片的工具機，甚至只是用過即丟的衛生紙。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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