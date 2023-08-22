我國在拉美外交再次受到打擊，繼今年3月宏都拉斯轉向北京後，21日傳來中美洲議會以聯合國2758號決議模式，由北京取代我在該組織永久觀察員的身分，外交部22日立即發表聲明退出中美洲議會，以維護國家尊嚴。事實上，中美洲議會對台灣的象徵意義大於實質利益，我退出該組織事小，但後續連鎖效應政府應即早因應。

中美洲在西班牙統治時期即歸一總督府管轄。獨立後，各國原本仍希望維持單一的政府形式，但在傳統派及地區派的扞格中破局，紛紛各自成立政府，但始終有一體化的理想至今。

冷戰結束後，中美洲國家於1991年底成立中美洲統合體（SICA），取代原有的中美洲國家組織，而中美洲議會屬於統合體的立法機構，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加，我國於1999年加入成為永久觀察員，是長時間的參與，如今遭中國大陸取代是可忍，孰不可忍，因為成員國都是與台灣有長時間的外交關係，雖然官方外交已終止，但如此快翻臉不認人，說明了國際關係現實冷酷的一面，目前僅剩瓜國與我維持邦誼。

今年中美洲議會在尼加拉瓜召開，6月該國國會議員即提「排台納中」案，外媒紛紛提醒蔡政府要審慎以對，因為尼國總統奧蒂嘉始終對台不友善，從陳水扁、馬英九到蔡英文總統都吃過他的暗虧。本次大會在尼國首都舉行占有天時地利的優勢，所以我遭取代是一規畫已久的謀略。如此的發展也反映出美中台在拉美競逐的勢力消長。

首先，美國持續流失對後院的管控能力，原因在於長期忽略當地發展真正的需求，端出的政策經常是華而不實，並縱容政治人物貪腐濫權，例如巴拉圭前總統阿布鐸和瓜國總統賈麥岱都涉及貪腐，美國卻無積極作為，導致移民、毒品、幫派等社會問題更嚴重，到頭來受害的還是美國。

當白宮發覺北京已悄悄深耕拉美，為時已晚。美國南方司令部本世紀初給國會的拉美綜合報告書中，有關中國僅幾句話帶過。時至今日，整本報告書幾乎在談中國在當地的發展對美國的威脅性，尤其是設立軍事基地的可能性，建議須加大力度反制。然而，美國官員私下抱怨拜登毫無拉美政策可言。

其次，北京投資拉美等待開發地區，反制美國在國際上的包圍，而拉美可說是對美國最直接且脆弱的一環。北京應該意識到美國正在為台灣規畫參與國際的新身分，希望我國改爭取參加國際組織，以取代難看的邦交國的數字，此舉在蔡總統今年訪問中美洲時，美國政府已放出巴、瓜兩國恐斷交的訊息，可見一斑。

據此，北京利用本次議會取代的例子，可以複製在其他國際組織上，雖無法將我完全屏除於國際組織外，卻能達到破美國的局，與騷擾我外交努力的目的。在中美洲銀行，我是第一大持股會員國，這應會是北京下一個測試的區域組織，蔡政府不可不慎防。

最後，拉美向來是我外交重鎮，尤其是中美洲，但從2007年哥斯大黎加轉向北京後開始鬆動。如今，我在中美洲友邦尚有貝里斯及瓜地馬拉，前者是內閣制國家，與我關係穩定，後者剛選出中間偏左的總統阿雷巴洛，他被認為立場相對「親中」，曾表示當選總統後將拓展對華關係，但也說無意改變台瓜邦交。不過未來他也可能在周邊國家的壓力，和以經貿換外交的國家利益考量下轉向北京。

畢竟，國際關係是以利益為前提，雖然大陸近來經濟表現不如預期，但仍有餘力在國際上封鎖台灣。

中美洲議會「排台納中」案恐怕只是兩岸在中美洲新一波外交戰的起頭。

（作者為致理科技大學副教授）