國軍8月16日拂曉在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，在基地旁守候的媒體成功拍攝到一枚在夜空中飛行，外觀與美國戰斧巡弋飛彈類似的武器。照片曝光後，各方研判是服役雖超過十年，但國防部迄今仍高度保密的「雄風二E」巡弋飛彈；若此一研判屬實，則這幀照片就成為該型飛彈的世界首度曝光。

雄風二E是1995年至1996年台海飛彈危機後，當時的李登輝政府為因應中共彈道飛彈威脅，除接受美方意見，建置以「愛國者飛彈系統」與「長程預警雷達」為核心的飛彈防禦系統外；也要求國軍研發能跨越台灣海峽，攻擊大陸東南沿海內陸地區的「制壓作戰」武器系統，其中就包括雄風二E。

雄風二E的問世

當年我方之所以研發可執行「制壓作戰」的兵器，主要著眼點是迫使共軍將部分在我方打擊範圍內、對台灣威脅較大的發射陣地後撤，改從離台灣較遠的地區發射；這樣不僅可增加國軍反應時間，也能減少共軍飛彈來襲的方向，提升飛彈防禦系統的接戰效率。

但華府為充分掌控台海情勢，不樂見國軍提升對大陸陸地的攻擊能力，因此對國軍發展「制壓作戰」兵器，始終持高度保留的態度；甚至在2006年底雄風二E研發工作即將完成之際，採取行動阻撓我方取得飛彈的關鍵零組件，避免讓當時不斷釋放激進台獨言論的陳水扁政府，有機會於任內完成。

影響所及，繼任的馬英九政府雖然在2008年7月，決定不顧華府的「保留意見」，同意量產雄風二E；但因為美方的技術管制仍未解除，使量產時程被迫延後至少一年。

或許是因為華府始終持保留態度，加上不想太刺激中共，國軍有很長一段時間，在提及雄風二E時，刻意不用「巡弋飛彈」，代之以陳水扁政府時期的國防部長李傑，於2007年4月首先在立法院使用的「戰術性岸置火力制壓飛彈」（Tactical Shorebase Missile for Fire Suppression, TSMFS）；至於飛彈的影像，國軍更是從未對外發布。

值得一提的是，馬英九總統任內，國軍不但完成首批「雄風二E」的量產，也在第二任後期完成「萬劍彈」的研發並下達量產決心，大幅提升國軍制壓作戰的能量。中共相關文獻也顯示，在馬英九政府的第二任時，共軍對國軍「聯合制壓作戰」能量的提升，開始感到憂心。

雄風二E的運用構想

雄風二E服役迄今已逾十年，依照媒體報導，性能提升後的「增程型雄風二E」已開始量產，不僅最大射程增為1000至1200公里，也增加新型彈頭來對付不同的目標。

事實上，隨著國軍防衛作戰構想，從「整體防衛構想」（Overall Defense Concept, ODC）時期的「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，調整為2021年後的「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」，並強調用「遠距制敵」之手段來拓展防衛空間、增加防衛縱深、不讓共軍「速戰速決」後，國軍對雄風二E的運用構想，似乎也有了調整。

研判目前雄風二E的任務，除原本的「迫使共軍將部分發射陣地後撤」外，應該也增加了和「萬劍彈」等其他制壓武器合作，盡可能讓共軍無法使用海峽當面的機場與港口之新任務，迫使共軍「只能在遠離海峽當面的機場與港口集結」，以打亂其作戰計畫、破壞其作戰節奏，令共軍難以達成「快速奪取台灣，避免外力介入」的作戰企圖。

然而，國軍增加對「遠距制敵」的強調後，也引起不少國內外學者專家的質疑。這些質疑又可分為兩大類：第一是國軍缺乏衛星系統所提供的導航、目標監視追蹤、戰果評估等功能的支援，影響制壓作戰的效率，尤其缺乏對機動目標的攻擊能力；第二則是認為中共在東南沿海的軍事目標太多，雄風二E等武器系統的數量有限，無法產生太大效果。

外界對國軍強調「遠距制敵」的質疑並非完全合理

平心而論，第一個質疑確實存在，且短期內國軍除依靠美國支援，也很難克服；但還是有提高作戰效益的方法，就是盡量集中火力攻擊對共軍「聯合登島作戰」舉足輕重的大型、低機動性甚至是固定的後勤類目標。例如港口機場的重要設施、戰略投送點附近的部隊物資裝卸區與集結區、「東海方向戰略通道」沿線重要軍事運輸節點，及作戰物資「預儲預置」地點等。

第二個質疑，則有過分「想當然耳」、缺乏深入研究之虞。因為當共軍要武力犯台時，大陸東南沿海的軍事目標固然為數眾多，但只要經過精密分析，還是可找到若干能對共軍作戰計畫產生重大影響的目標。

例如，某些對軍事運輸十分重要鐵路線，其實沒必要對沿線投擲大量的火力，只要集中攻擊位在戰略投送點附近，能讓共軍爆裂物、重裝備與燃料等進行卸載的車站即可；因為並非每個車站，都能讓軍事物資實施裝卸。又例如大陸東南沿海雖然有許多港口，但能實施重裝備吊裝作業、支援「聯合登島作戰」的港口卻還是少數。

事實上，從共軍學者的著述中，可看出對國軍以雄風二E與「萬劍彈」為核心之「聯合制壓作戰」，確實十分擔憂，程度遠甚於不少國內外學者專家。例如有共軍學者就指出，在國軍「聯合制壓作戰」的打擊下，犯台作戰之後勤保障系統「甚至有癱瘓的危險」。

一言以蔽之，正是因為國軍在實施「聯合制壓作戰」時所面臨的諸多限制，所以不應分散太多的火力，用來攻擊高機動性的目標；更要避免好高鶩遠，浪費資源開發射程雖長（例如可攻擊三峽大壩）但破壞力不足，又不可能形成足夠數量規模的武器系統。

（作者為中華戰略前瞻協會研究員）

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