賴清德此次過境美國，表面上看非常低調，美方也是謹慎應對，展現了在戰術上不挑釁的態度。但北京卻並不接受，軍演力度雖有所降低，但實戰性更強、突襲性更強，除了釋放研究中止ECFA（《海峽兩岸經濟合作框架協議》）的訊號外，又在農產品上採取制裁措施，後續也不排除其他的制裁措施陸續出台。究竟原因何在？

美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）以參加親戚婚禮為由未親自接機，這顯然是美方需要對賴清德去程過境美國期間的言論與舉動以及之後的行動進行考察，以確保賴清德不要有意外言論。能看出，與蔡英文相比，美方顯然對賴清德懷有更多疑慮和不信任，所以，「疑賴論」根本就不是北京的認知作戰，而本就是美方展現的態度。目前來看，雖然16日賴清德回程過境舊金山時獲得了羅森伯格的登機迎接，但與以往美方對台政治人物的接待級別相比仍然較低。美方向外界釋放出一種政治信號：美方深知賴清德的台獨立場，在中美關係大局之下，不希望賴清德所代表的台獨勢力節外生枝，影響中美關係穩定。

賴清德之所以如此低調並非政治立場真的有所改變，要刻意撕掉「台獨金孫」的標籤，更多是迫於美方壓力，北京對此心知肚明，看得清楚。美方不希望民進黨有過於激烈的言論，之前賴清德拋出所謂「台灣領導人可以走進白宮，所追求的政治目標就達到了」就是出格言論。賴清德的相關調整跟美方的壓力有關。賴清德此次低調過境，其目的就在於，讓美國放心，他不會在過境期間在兩岸問題上有意外動作或挑釁，以換取美國的信任。8月11日，賴清德過境美國前，美國國務院重申了美台長期的非官方關係，美國的一中政策不變，這都是在對賴清德施壓，美方的信號再清楚不過。

當然賴清德做出適度調整，根本上也是為了選舉需要，爭取中間選民和經濟選民的支持。就目前各參選人的民調結果來看，賴清德雖暫時處於領先位置，但其支持者中以綠營基本盤為主。而目前非綠的在野力量有6成左右的民意。在宣布參選後，賴清德的兩岸論述就從「抗中保台」逐漸轉變為了「和平保台」。本次過境美國前，賴清德還表示想同中國大陸領導人共進晚餐，出訪過程中無過激舉動，都是為避免激怒大陸帶來台海不穩，並且希望借此向台灣民眾展示其能夠掌控對外交往與兩岸事務，讓中間選民和年輕人放心自己的兩岸政策。

大陸顯然非常清楚賴清德的台獨本性並沒有實質性變化。民進黨前立委李俊毅在電視節目上說了大實話，說賴清德是被框架框住，話是有修正的，但其支持者和民進黨的總體政策是不可能放棄台獨主張。這些北京難道看得不清楚嗎？

所以縱使賴清德低調過境，北京仍然「多管齊下」連續反制，再度展現堅決反對台獨勢力的決心。自從美國允許賴清德過境的消息發布到出行，中國外交部、中央台辦、中國駐紐約總領館等多方部門作出回應，對賴清德過境美國的行為予以強烈譴責。對比今年4月蔡英文過境美國時中共中央台辦發表的聲明，聲明主體從「中央台辦發言人」升級到了「中央台辦負責人」，再現大陸對台獨分裂活動的「重視」程度。並且，東部戰區於19日在台島周邊組織聯合戰備警巡和聯合演訓，對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁發出嚴重警告。

與此同時，大陸商務部日前亦宣布對台貿易壁壘調查最新進展，並表示將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣地區產品的關稅優惠。海關總署也從8月21日起暫停了台灣的芒果輸入。

如此來看，中國大陸從政治、軍事和經濟方面多管齊下，對台獨勢力實施反制措施，都是在表明大陸堅決反對台獨的堅定決心，有能力、有手段全面遏制台獨勢力的發展。

但是此次賴清德過境美國，大陸在前期與後期的反制力度存在差異。觀察賴清德去程過境美國時，由於賴清德姿態低調，大陸的反制力度是有所克制的，這是針對台美互動情況而言，向美國釋放出訊息：只要美台雙方不作出「越界」舉動，中國大陸是克制的、有理有節的。但是，後期採取的多重舉措則是針對以賴清德為代表的台獨勢力，賴清德過境美國，始終是「與外部勢力勾連的惡劣行徑」，中國大陸將採取一切措施予以警告打擊，不會給台獨分裂活動留下任何餘地。

北京的態度非常清楚、一貫，對於台獨勢力不給予任何空間。國台辦已經說得非常清楚，當前，兩岸關係正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇。生活在台灣這片土地上的選民想清楚了嗎？如果選擇錯了，對於所面臨的後果，做好心理準備了嗎？（作者為廈門大學台灣研究院政治所所長、廈門大學港澳台研究中心副主任）

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