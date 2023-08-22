俄烏戰爭還在打，台灣不能成為下一個烏克蘭，美國戰爭結構的影響是關鍵中的關鍵。此時，中共國家主席習近平正出席「反對西方秩序」的金磚國家首腦年會，這會是促進世界和平的開端？是否會是翻轉美國戰爭秩序的開始？

借鏡過去，日本之所以發動世界二次戰爭的重大原因之一，就是日本國內的經濟危機。經濟危機加上關東大地震，強烈需要轉嫁矛盾；軍人需要經由戰爭來獲取財富；日本普通平民在日軍佔領之後，才有獲取耕地與財富的機會，可見，發動戰爭是解決經濟危機的重要手段。

美國雖是全球霸權的領導國家，但是美國正發生債台高築，可不可能發生無法償債的問題，也不能完全排除；會不會像希臘那樣而發生「美國債務危機」？會不會如同二次大戰的日本一樣？美國政府債務水準對一個全球霸權的領導而言，不可說無關緊要，這或許也是美國到處在全世界點火引爆戰爭兜售軍火，建構所謂美國戰爭秩序的根本原因。

但是，這個戰爭秩序面臨挑戰。金磚五國成員，包括：南非、巴西、俄羅斯、印度和中國大陸，過去，即有反對以美國為主的西方領導世界秩序的共同信念，在中國大陸和平崛起之後，金磚五國勢必將從「反美國西方秩序」轉演成「反美國戰爭秩序」的重要推手。

所謂的金磚國家：中國大陸、巴西、俄羅斯、印度和南非，代表著全球經濟的四分之一，金磚國家也代表了位於三大洲、40%的世界人口，都有一個共同目標，即建立一個更好地反映出其利益與影響力的全球秩序。「經濟能力」將能決定反對美國戰爭秩序的「和平實力」，隨著金磚和平聯盟正在擴大，翻轉美國戰爭秩序的可能性也隨之增大。

美國這種西方霸權領導的戰爭秩序，是不是將隨著金磚和平聯盟的崛起，而被翻轉甚或是崩壞？期待在可預見的不遠未來就會發生，美國領導的戰爭秩序也將會被印證是個錯誤。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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